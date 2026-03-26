Tineco leader globale negli aspirapolvere wet & dry per il terzo anno consecutivo

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Tineco ottiene per il terzo anno il primato globale negli aspirapolvere wet & dry grazie alla crescita della domanda e all’innovazione tecnologica. Il marchio supera i 23 milioni di utenti e amplia la presenza nei negozi e online.

Tineco leader globale negli aspirapolvere wet & dry per il terzo anno consecutivo