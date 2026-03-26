Tineco leader globale negli aspirapolvere wet & dry per il terzo anno consecutivo
Tineco ottiene per il terzo anno il primato globale negli aspirapolvere wet & dry grazie alla crescita della domanda e all’innovazione tecnologica. Il marchio supera i 23 milioni di utenti e amplia la presenza nei negozi e online.
Tineco si conferma al vertice del mercato mondiale degli aspirapolvere domestici wet & dry per il terzo anno consecutivo. Il riconoscimento arriva da Euromonitor International, società indipendente specializzata in analisi di mercato, e premia i risultati ottenuti dal marchio nel settore della pulizia intelligente.
Negli ultimi anni l’azienda ha consolidato la propria presenza globale, trasformando una categoria inizialmente di nicchia in una soluzione sempre più diffusa nelle abitazioni. Oggi Tineco può contare su oltre 23 milioni di utenti e su una crescita costante nei principali mercati.
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I dati raccolti mostrano una quota significativa: il brand ha raggiunto il 41% del mercato nel 2022, il 40% nel 2023 e il 37% nel 2024, mantenendo la prima posizione a livello mondiale. Un risultato che conferma la solidità del marchio nel comparto della cura dei pavimenti.
Nuovi prodotti e tecnologie per la pulizia domestica
L’azienda, fondata nel 1998, ha ampliato nel tempo il proprio raggio d’azione, passando da un singolo modello di aspirapolvere a una gamma articolata che include soluzioni per la casa e la cura personale. Tra le tappe principali, il lancio del primo aspirapolvere intelligente nel 2018 e della versione wet & dry connessa nel 2019.
Tra le novità più recenti spicca il FLOOR ONE S9 Artist, progettato per la pulizia quotidiana con una struttura sottile e reclinabile che facilita l’accesso agli spazi più difficili. Il sistema intelligente regola automaticamente aspirazione e flusso d’acqua in base allo sporco rilevato.
Per chi cerca una pulizia più profonda, il modello FLOOR ONE S7 Stretch Steam utilizza il vapore ad alta temperatura per eliminare grasso e batteri in un solo passaggio, combinando aspirazione e lavaggio. Il sistema integra anche funzioni di auto-asciugatura per semplificare la manutenzione.
Completa la gamma il PURE ONE A90S, aspirapolvere senza fili con autonomia fino a 105 minuti e una potenza di 270 AW. La tecnologia integrata rileva automaticamente polvere, superfici e bordi, adattando la forza di aspirazione per migliorare l’efficacia su diversi tipi di pavimento.
I prodotti Tineco sono distribuiti in oltre 10.000 punti vendita nel mondo, oltre che sulle principali piattaforme online. L’azienda prevede ulteriori sviluppi e l’ingresso in nuove categorie di prodotto entro il 2026.