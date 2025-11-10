Professore colto da malore in aula al liceo di Cassino

Un professore di Storia e Filosofia è deceduto questa mattina durante l’orario scolastico al liceo Marco Terenzio Varrone di Cassino, in provincia di Frosinone. Il docente, Enrico Trotto, è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava in classe.

Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’accaduto in aula non erano presenti gli studenti, impegnati nelle attività esterne previste dai PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento). Il personale scolastico ha immediatamente allertato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Leggi anche Cassino, scoperta fabbrica sotterranea di sigarette: sequestrate 300 tonnellate e beni per 53 milioni

La notizia si è rapidamente diffusa sui social, dove numerosi genitori degli alunni hanno espresso messaggi di vicinanza e cordoglio. Una madre ha scritto che il docente era il professore della figlia e ha ricordato come sia stato colpito proprio mentre era in classe. Un’altra testimonianza racconta lo shock del figlio nell’apprendere quanto accaduto.

Enrico Trotto era conosciuto nell’istituto per la sua lunga esperienza nell’insegnamento delle discipline umanistiche e per il rapporto attento e disponibile con gli studenti.