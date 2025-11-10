abxylute M4: il nuovo controller mobile magnetico

Trasforma lo smartphone in una console portatile

abxylute ha appena lanciato su Kickstarter il nuovo M4 Snap-On Magnetic Phone Controller, un accessorio pensato per riportare la sensazione dei veri pulsanti fisici nel gaming mobile. Dopo un anno di sviluppo e ben quattordici prototipi, il brand presenta un controller innovativo, leggero e versatile, capace di trasformare qualsiasi smartphone in una vera console portatile.

Un controller nato per migliorare il mobile gaming

L’apertura dell’App Store alle app emulatore come Delta e PPSSPP ha rilanciato la passione per il retrogaming su iPhone. Proprio da questa evoluzione nasce l’idea dell’M4: offrire ai giocatori un controller che restituisca la precisione dei comandi fisici, superando i limiti dei touchscreen. Il team abxylute, formato da gamer appassionati, ha lavorato per creare un dispositivo che unisse ergonomia, design e praticità. Il risultato è un gamepad minimalista, tascabile e immediato da utilizzare.

Attacco magnetico istantaneo: dal telefono alla console tascabile

Il punto forte dell’abxylute M4 è il sistema magnetico Snap-On, compatibile con telefoni MagSafe e Qi2. Basta un istante per agganciare il controller allo smartphone e iniziare a giocare, rendendo l’esperienza simile a quella di una console portatile. Per gli smartphone privi di tecnologia magnetica è incluso un adesivo dedicato, così da garantire la massima compatibilità. Quando non è collegato al telefono, l’M4 può essere utilizzato come controller Bluetooth indipendente con Nintendo Switch, PC e dispositivi Android. Una soluzione pratica per chi vuole un unico controller per tutte le piattaforme.

Funzioni e caratteristiche tecniche del nuovo M4

Il controller abxylute M4 punta su portabilità e completezza. Ecco le principali caratteristiche evidenziate nella presentazione ufficiale:

Design Snap-On magnetico per un aggancio immediato allo smartphone

Modalità Bluetooth per l’uso come controller stand-alone

Layout completo : doppie levette analogiche, D-pad, ABXY, grilletti e turbo

Peso ultraleggero di soli 55 g, ideale anche per l’uso quotidiano

Kickstand magnetico integrato che funge da supporto per gaming e streaming

Batteria da 10–13 ore ricaricabile via USB-C con indicatori LED

Caratteristiche pensate per chi desidera giocare ovunque, senza sacrificare comodità e precisione.

Campagna Kickstarter: prezzi, date e disponibilità

Il lancio dell’abxylute M4 avviene tramite una campagna Kickstarter attiva dal 13 novembre al 12 dicembre. I sostenitori possono accedere a un prezzo Early-Bird di 39 $ (20% di sconto rispetto al prezzo retail di 49,99 $). Le spedizioni sono previste per metà dicembre, con hardware identico a quello mostrato nelle immagini ufficiali. Durante la campagna verranno svelati anche colorazioni definitive e packaging.

abxylute: un brand che punta sulla libertà di gioco

La filosofia dell’azienda è chiara: creare dispositivi che uniscano la qualità dei controller da console alla comodità d’uso quotidiana. Dopo il successo della console portatile One Pro, abxylute torna con un accessorio progettato per chi vuole giocare ovunque e in qualsiasi momento, senza compromessi.