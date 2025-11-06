abxylute M4: il nuovo controller magnetico

Trasforma lo smartphone in una console tascabile

abxylute M4 è un controller magnetico ultra-compatto sviluppato per inserirsi in modo naturale nel nuovo ecosistema del mobile gaming, un settore trasformato dall’apertura di Apple alle app di emulazione nel 2024 e dalla crescita dei servizi di cloud gaming, che hanno riportato milioni di utenti a giocare su smartphone titoli retro e moderni con esigenze di controllo ben diverse da quelle offerte dai touchscreen.

Per rispondere a questa evoluzione, il team abxylute ha intrapreso un percorso di progettazione durato oltre un anno, realizzando quattordici versioni principali e numerosi prototipi scartati fino a definire una forma ottimizzata per ergonomia, ingombro e usabilità quotidiana: M4 pesa circa 55 g, misura 69.45 × 74.83 × 15 mm e si aggancia magneticamente ai telefoni MagSafe e Qi2, mantenendo libera la fotocamera e permettendo di continuare a telefonare, digitare e scattare foto senza rimuoverlo; per i dispositivi privi di magneti è incluso un adattatore adesivo che offre la stessa stabilità.

Il controller integra un layout completo raramente presente in prodotti di dimensioni così ridotte, con doppie levette analogiche a basso profilo ispirate ai sistemi portatili PSP e Nintendo DS, un D-pad in stile Nintendo, pulsanti ABXY con gomma conduttiva, hair triggers, turbo e il supporto alle funzioni L3/R3 tramite combinazioni dedicate, permettendo così la compatibilità con giochi retro, moderni, fighter e titoli che richiedono input complessi; per adattarsi a generi differenti include inoltre una gestione personalizzabile dell’output analogico, alternando modalità più adatte ai giochi classici o ai titoli contemporanei.

In aggiunta alla modalità snap-on, M4 può essere utilizzato come controller stand-alone grazie al Bluetooth 5.3, compatibile con Android, PC e Nintendo Switch, offrendo così un unico dispositivo per il gaming multi-piattaforma; la cornice magnetica che accompagna il controller si trasforma inoltre in un kickstand che permette di appoggiare il telefono per giocare in tabletop mode o per l’uso multimediale.

L’autonomia è gestita da una batteria interna da 10 a 13 ore con indicatori LED a livelli e ricarica USB-C, pensata per sessioni di gioco quotidiane senza ricariche frequenti. Il dispositivo è progettato per funzionare con emulatori, giochi mobile con supporto a controller, servizi di game streaming e cloud gaming, offrendo un accessorio tascabile in grado di ampliare le possibilità d’uso dello smartphone senza comprometterne la portabilità.

abxylute M4 debutterà su Kickstarter a metà novembre 2025, con spedizioni previste per dicembre 2025.