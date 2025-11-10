Esplosione vicino alla metro a Nuova Delhi: 8 morti e decine di feriti

Otto persone sono morte e almeno 24 sono rimaste ferite dopo l’esplosione di un’auto nel centro di Nuova Delhi, nei pressi della stazione della metropolitana di Forte Rosso. L’incidente è avvenuto vicino all’uscita 1, in un’area molto trafficata e frequentata quotidianamente da pendolari e passanti.

L’esplosione ha provocato un incendio che ha coinvolto altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze, danneggiandone almeno tre o quattro. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento immediato delle squadre di soccorso e dei vigili del fuoco.

Le cause dell’esplosione sono ancora in fase di accertamento. Le autorità hanno avviato le indagini e stanno analizzando i resti del veicolo per individuare l’origine del rogo.

A seguito dell’episodio, in tutta Nuova Delhi e nello stato dell’Uttar Pradesh è stato dichiarato lo stato di massima allerta. Le forze di sicurezza sono state dispiegate nelle principali aree urbane e nei nodi di trasporto per rafforzare i controlli e prevenire ulteriori rischi.