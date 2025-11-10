Ferrari fuori strada a Vigevano: grave il giovane cestista Matteo Bettanti

Resta in prognosi riservata Matteo Bettanti, 21 anni, giocatore di basket, rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto domenica sera a Vigevano (Pavia). Il giovane ha perso il controllo della Ferrari su cui viaggiava, andando a schiantarsi lungo corso Genova intorno alle 19.40.

A bordo con lui c’era l’imprenditore edile Alberto Righini, 52 anni, rimasto ferito in modo meno grave e trasportato all’ospedale San Matteo di Pavia. Le condizioni del cestista sono apparse invece più serie: Bettanti è stato trasferito in elisoccorso al Niguarda di Milano con trauma cranico e diverse contusioni.

Sull’esatta dinamica dell’incidente stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Vigevano, che stanno raccogliendo testimonianze e verificando le condizioni della vettura.

Grande apprensione nella Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, squadra nella quale Bettanti è cresciuto e con cui nell’ultima stagione aveva disputato il campionato di Serie A2, dopo un’esperienza al college statunitense della Montverde Academy. Il giocatore era reduce da un infortunio che lo aveva tenuto lontano dal campo per gran parte della scorsa stagione e, nelle ultime settimane, era in contatto con diverse società per valutare un nuovo ingaggio.

Dal club fanno sapere che il ragazzo «sta rispondendo alle cure ed è monitorato dai medici». Il messaggio apparso sul sito della società si conclude con un incoraggiamento al giovane: «Forza Matteo, non mollare».