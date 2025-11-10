Meteo, alta pressione e clima mite: ritorna la Maccaja sulle coste liguri e toscane

Nei prossimi giorni l’Italia sarà interessata da un vasto campo di alta pressione che abbraccerà gran parte del territorio nazionale e dell’Europa. La massa d’aria più calda porterà condizioni di tempo stabile e temperature miti per il periodo, ben oltre le medie stagionali.

A spiegare il quadro è Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, che sottolinea come questa fase anticiclonica determinerà giornate tranquille e senza precipitazioni significative.

Tuttavia, su alcuni settori tornerà a manifestarsi il tipico fenomeno della Maccaja. «La Maccaja – spiega Gussoni – è caratterizzata dalla presenza di nubi basse o nebbie che dal mare raggiungono la terraferma, soprattutto tra Liguria e Alta Toscana. Si presenta spesso tra autunno e inverno e comporta cieli coperti, pur in assenza di piogge.»

Questo scenario, secondo le previsioni, rimarrà pressoché invariato almeno fino a domenica, con condizioni atmosferiche sostanzialmente bloccate dall’ampia area anticiclonica che continuerà a dominare la scena meteorologica.