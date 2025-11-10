Novembre: più di 20 titoli in arrivo su GeforceNOW
Questo mese su GeForce NOW sono in arrivo 23 nuovi giochi che portano battaglie epiche, storie avvincenti e tutta la libertà di giocare senza dover aspettare il download.
Tra le uscite più attese di questo mese ci sono Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ed Europa Universalis V (4/11), appena lanciato questa settimana. Ma le novità non finiscono qui: nel corso del mese, si uniranno alla libreria GeForce NOW anche Call of Duty: Black Ops 7 ( che sarà rilasciato il 14/11), Anno 117: Pax Romana (Nuova uscita su Steam e Ubisoft, 13/11), Assetto Corsa Rally (Nuova uscita su Steam, 13/11), Project Motor Racing (Nuova uscita su Steam, 25/11) e molti altri ancora.
In Europa Universalis V, il nuovo strategico di Paradox Interactive, i giocatori possono guidare la propria nazione attraverso cinque secoli di storia, diplomazia e conquista. Su GeForce NOW, il gioco prende vita con la potenza della GeForce RTX 5080, che garantisce un’esperienza in streaming fino a 5K e 120 fps, permettendo di gestire imperi e battaglie in tempo reale con una fluidità senza precedenti, senza bisogno di un PC di fascia alta.
Intanto, la distribuzione di Blackwell RTX continua: Montreal e Amsterdam hanno appena ricevuto la potenza della GeForce RTX 5080 mentre Phoenix si aggiungerà nella prossima settimana. Per chi vuole restare aggiornato sugli sviluppi, è disponibile la pagina all’implementazione dei server.
Sei alla ricerca di una nuova avventura? Inizia con i 6 nuovi giochi disponibili questa settimana:
- Europa Universalis V (Nuova uscita su Steam, GeForce RTX 5080-ready, 4/11)
- 7 Days Blood Moons (Nuova uscita su Steam, 4/11)
- Whiskerwood (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 6/11)
- The Last Caretaker (Nuova uscita su Steam, 6/11)
- Voidtrain (Nuova uscita su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 7/11)
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam)
Date un’occhiata a tutta la lista dei giochi che arrivano sul cloud a novembre:
- INAZUMA ELEVEN: Victory Road (Nuova uscita su Steam, 10/11)
- Surviving Mars: Relaunched (Nuova uscita su Steam, 10/11)
- Possessor(s) (Nuova uscita su Steam, 11/11)
- Rue Valley (Nuova uscita su Steam, 11/11)
- Anno 117: Pax Romana (Nuova uscita su Steam e Ubisoft, 13/11)
- Assetto Corsa Rally (Nuova uscita su Steam, 13/11)
- Where Winds Meet (Nuova uscita su Epic Games Store, 14/11)
- SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide (Nuova uscita su Steam, 18/11)
- Long Drive North (Nuova uscita su Steam, 18/11)
- Demonschool (Nuova uscita su Steam, 19/11)
- Monsters Are Coming! Rock & Road (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 20/11)
- Brotato (Steam)
- GODBREAKERS (Steam)
- Megabonk (Steam)
- R.E.P.O. (Steam)