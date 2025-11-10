Novembre: più di 20 titoli in arrivo su GeforceNOW

Questo mese su GeForce NOW sono in arrivo 23 nuovi giochi che portano battaglie epiche, storie avvincenti e tutta la libertà di giocare senza dover aspettare il download.

Tra le uscite più attese di questo mese ci sono Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ed Europa Universalis V (4/11), appena lanciato questa settimana. Ma le novità non finiscono qui: nel corso del mese, si uniranno alla libreria GeForce NOW anche Call of Duty: Black Ops 7 ( che sarà rilasciato il 14/11), Anno 117: Pax Romana (Nuova uscita su Steam e Ubisoft, 13/11), Assetto Corsa Rally (Nuova uscita su Steam, 13/11), Project Motor Racing (Nuova uscita su Steam, 25/11) e molti altri ancora.

In Europa Universalis V, il nuovo strategico di Paradox Interactive, i giocatori possono guidare la propria nazione attraverso cinque secoli di storia, diplomazia e conquista. Su GeForce NOW, il gioco prende vita con la potenza della GeForce RTX 5080, che garantisce un’esperienza in streaming fino a 5K e 120 fps, permettendo di gestire imperi e battaglie in tempo reale con una fluidità senza precedenti, senza bisogno di un PC di fascia alta.

Intanto, la distribuzione di Blackwell RTX continua: Montreal e Amsterdam hanno appena ricevuto la potenza della GeForce RTX 5080 mentre Phoenix si aggiungerà nella prossima settimana. Per chi vuole restare aggiornato sugli sviluppi, è disponibile la pagina all’implementazione dei server.

Sei alla ricerca di una nuova avventura? Inizia con i 6 nuovi giochi disponibili questa settimana:

Europa Universalis V (Nuova uscita su Steam, GeForce RTX 5080-ready, 4/11)

7 Days Blood Moons (Nuova uscita su Steam, 4/11)

Whiskerwood (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile su PC Game Pass, 6/11)

The Last Caretaker (Nuova uscita su Steam, 6/11)

Voidtrain (Nuova uscita su Xbox, disponibile su PC Game Pass, 7/11)

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Steam)

Date un’occhiata a tutta la lista dei giochi che arrivano sul cloud a novembre: