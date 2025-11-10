Polestar, il brand svedese di auto elettriche ad alte prestazioni, introduce la nuova Polestar 5 su Gran Turismo 7 per PlayStation 4 e 5. Presentata al pubblico durante l’evento GT World Series a Los Angeles, Polestar 5 sarà ufficialmente disponibile su Gran Turismo 7 a partire da dicembre 2025.

Per la realizzazione digitale di Polestar 5, l’azienda ha collaborato direttamente con Polyphony Digital, sussidiaria di Sony Interactive Entertainment. Questa partnership ha visto l’apertura reciproca dei centri di sviluppo dei due brand, consentendo accesso anche ai team di lavoro, per arrivare alla rappresentazione digitale estremamente accurata dell’auto.

Kazunori Yamauchi, produttore della serie Gran Turismo, ha dichiarato: "Sono sempre rimasto colpito dalle auto Polestar per il loro design avanzato, pulito ed elegante, per questo sono entusiasta di collaborare con loro per portare Polestar 5 su Gran Turismo. È la prima volta che lavoriamo insieme ed è stata un’esperienza molto positiva. Il team di sviluppo di Polestar ha dedicato grande attenzione alla creazione dell’esperienza di guida e sono certo che i giocatori si divertiranno a guidarla in Gran Turismo.”

Lavorando a stretto contatto anche con il pilota professionista e sim-racer Igor Fraga, noto per la sua esperienza e tempi competitivi su Gran Turismo, i team hanno trasferito fedelmente tutte le qualità dinamiche di Polestar 5 nel gioco. Fraga ha avuto accesso esclusivo ai prototipi di Polestar 5, confrontandosi con gli esperti R&D presso i centri di sviluppo in Svezia, prima della validazione finale sul circuito Brands Hatch in Inghilterra.

Gli esperti di Polyphony Digital hanno poi applicato il feedback reale del veicolo alla loro simulazione di guida e dinamica di riferimento, creando una rappresentazione digitale precisa. Infatti, con il pilota giusto al volante, i tempi sul giro nel gioco e nella realtà sono direttamente comparabili.

Joakim Rydholm, Head of Driving Dynamics in Polestar, ha dichiarato: “Collaborare con il team di Gran Turismo per garantire che la sensazione digitale di Polestar 5 fosse il più vicina possibile alla realtà, è stato un passo fondamentale per noi. Il risultato finale ha portato ad un’auto digitale che replica al 100% l’esperienza di guida della vera Polestar 5, offrendo ai giocatori di GT lo stesso divertimento di quello reale.”