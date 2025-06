Xiaomi SU7 Ultra scende in pista su Gran Turismo 7

Xiaomi e Polyphony Digital annunciano oggi una partnership unica nel suo genere, siglata in occasione del Round One del Gran Turismo World Series 2025. Nell’ambito di questa collaborazione, Xiaomi SU7 Ultra — il veicolo elettrico di punta di Xiaomi, ad alte prestazioni e di lusso — debutterà all'interno del celebre simulatore di guida Gran Turismo 7, disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, diventando ufficialmente il primo modello Xiaomi presente nella storia del franchise.

Gran Turismo è ampiamente riconosciuto come uno dei simulatori di guida più realistici al mondo, grazie a parametri ingegneristici che rispecchiano le prestazioni reali dei veicoli. La sua influenza va oltre il mondo del gaming: stimola l’innovazione nella dinamica delle vetture e nella sicurezza, unendo gli appassionati di automobilismo di tutto il mondo. L’aggiunta di Xiaomi SU7 Ultra riflette l’ascesa delle auto elettriche intelligenti ad alte prestazioni all'interno del settore automotive.

A maggio 2025, Kazunori Yamauchi, ideatore di Gran Turismo, ha incontrato a Pechino Lei Jun, fondatore, presidente e CEO di Xiaomi Group. Durante la visita, Yamauchi ha effettuato un test drive immersivo di Xiaomi SU7 Ultra e ha visitato la fabbrica di veicoli elettrici di Xiaomi a Yizhuang.

Kazunori Yamauchi ha dichiarato: “Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con Xiaomi. L’industria automobilistica cinese ha compiuto passi da gigante, e Xiaomi — un attore relativamente nuovo nel settore — è già riuscita a creare un veicolo eccezionale, Xiaomi SU7, inserendola come elemento fondamentale del suo ampio ecosistema smart, che va dagli smartphone e wearable agli elettrodomestici.

Oltre a questo, il prototipo di Xiaomi SU7 Ultra ha superato i limiti prestazionali convenzionali al Nürburgring. Di fronte a questi traguardi, sono profondamente colpito dal coraggio, dalla curiosità, dalla passione e dalla determinazione con cui questa azienda si impegna per raggiungere obiettivi così ambiziosi. Questo spirito si riflette pienamente nella filosofia di Gran Turismo e di Polyphony Digital.”

Lei Jun ha aggiunto: “Ci sentiamo profondamente affini alla visione di Kazunori Yamauchi, che aspira a costruire una società migliore attraverso la tecnologia. Questo si allinea perfettamente con la missione di Xiaomi: permettere a tutti nel mondo di godere di una vita migliore grazie a una tecnologia innovativa e accessibile. Ed è proprio grazie alla condivisione di questi valori che ha portato a questa collaborazione.”

“Gran Turismo vanta un’ottima reputazione, basata su qualità e prestazioni eccezionali, e siamo onorati di essere presenti con Xiaomi SU7 Ultra. Infatti, non vediamo l’ora di far conoscere a un pubblico ancora più ampio di giocatori e appassionati di motori le potenzialità delle auto elettriche intelligenti ad alte prestazioni.”

Durante l’evento di annuncio della partnership, Yamauchi ha sottolineato come Xiaomi SU7 Ultra rappresenti un punto di riferimento nel segmento delle auto elettriche intelligenti, ponendo l’accento sulle sue prestazioni competitive, come visto al Nürburgring Nordschleife dove sono emerse le straordinarie capacità ingegneristiche sviluppate da Xiaomi EV.

Xiaomi – leader tecnologico globale – ha completato il suo ecosistema “Human x Car x Home” nel 2024 con il lancio della sua prima auto elettrica, Xiaomi SU7. Il modello top di gamma Xiaomi SU7 Ultra integra innovazioni proprietarie, tra cui l'HyperEngine V8 di Xiaomi (27.200 giri/min; 578 PS; 635 N-m), un sistema di configurazione trimotore proprietario. Con 1.548 CV, una velocità massima superiore a 350 km/h e un'accelerazione massima da 0 a 100 km/h di 1,98 secondi, Xiaomi SU7 Ultra detiene diversi record di pista per veicoli a quattro porte.

Progettata con fino a 21 componenti in fibra di carbonio (per una copertura di 5,5 m²), per ottenere una distruzione ottimale dei pesi e una finitura di lusso, questa vettura si caratterizza per un design che fonde prestazioni dinamiche ed eleganza.

Il team di ricerca e sviluppo di Xiaomi EV testa rigorosamente diverse tecnologie come il controllo dinamico della trazione e le sospensioni adattive su circuiti come il Nürburgring Nordschleife, garantendo che sicurezza e facilità di utilizzo in condizioni reali si riflettano fedelmente nell’esperienza di guida.

Inoltre, attraverso un’intensa validazione condotta su pista, il team affina periodicamente la dinamica del veicolo. Le tecnologie validate su questi circuiti professionali vengono poi sistematicamente adattate alla produzione, portando così nei veicoli stradali un'ingegneria maturata in ambito racing.

I test di performance sui circuiti da gara più rinomati al mondo rappresentano il banco di prova definitivo per le case automobilistiche che mirano a perfezionare tecnologia e qualità. Xiaomi EV è fermamente convinta che tempi sul giro eccezionali sono molto più che un indicatore di sola potenza: promettono infatti eccellenza tecnologica, qualità senza compromessi ed elevati standard di sicurezza.

Durante l’evento, Zhoucan Ren, Chief Test Driver, Head of Vehicle Dynamics Development di Xiaomi EV, ha dichiarato: “Il nostro team continuerà a essere presente al Nürburgring per proseguire a perfezionare senza sosta i nostri prodotti e superare i limiti di ciò che è possibile fare per i veicoli di lusso ad alte prestazioni.”

Gran Turismo 7 integrerà Xiaomi SU7 Ultra attraverso un processo di co-sviluppo con Xiaomi EV, replicandone fedelmente l’estetica di lusso e la dinamica di guida. Questo veicolo elettrico ad alte prestazioni debutterà in Gran Turismo 7 e sarà disponibile per i giocatori di tutto il mondo.

Guardando al futuro, Xiaomi e Gran Turismo collaboreranno ulteriormente allo sviluppo del concept car Xiaomi VISION GRAN TURISMO.