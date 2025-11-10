Zaahen, l’Interminabile, si risveglia nella patch 25.23

Un dio caduto che possiede poteri divini e profani, Zaahen dà la caccia ad altri Darkin mentre resiste alla corruzione che potrebbe distruggerlo. In passato si fece imprigionare volontariamente nel suo falcione per sfuggire alla follia, ma ora è a piede libero, con un cuore nobile e intenzioni violente. Zaahen combatte un'eterna guerra interiore, ma finché resisterà, si imporrà su chiunque voglia mandare Runeterra in rovina. Blake "Squad5" Smith, Lead gameplay designer di Zaahen, spiega che: "In base alla sua storia, volevamo integrare diversi elementi che i giocatori potessero apprezzare come omaggio alle sue origini. Ci siamo ispirati a Xin Zhao e agli altri Darkin presenti nel gioco e abbiamo cercato di creare un campione che evocasse sensazioni simili pur essendo unico e ben distinto dagli altri". E aggiunge: "Il suo ruolo principale è la corsia superiore, ma potrebbe anche essere giocato in giungla. Zaahen ha uno stile di gameplay basato sulla crescita in combattimento. Più a lungo Zaahen riesce a combattere, più accumula potere, fino a raggiungere un picco che gli permette di eliminare gli avversari o di rinascere dopo la morte".