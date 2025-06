Yunara, la Fede Incrollabile, trascende i limiti nella patch 25.14

Durante la Guerra dei Darkin, Yunara, il Pugno dell'ombra dell'Ordine Kinkou, si sacrificò per contenere il falcione Darkin nel reame degli spiriti. Lì rimase fino a quando la Fioritura selvaggia non riportò lei e il santuario in cui era stata sigillata nel regno dei mortali.

"Quando l'Occhio è cieco e il Cuore è debole, il Pugno deve colpire ancora più forte."

Ora, secoli dopo, Yunara si ritrova in una Ionia che a malapena riconosce, armata di conoscenze e tecniche da tempo dimenticate... fino a oggi.

ABILITÀ:

Passiva - Voto alle Terre Antiche

I colpi critici di Yunara infliggono danni magici aggiuntivi.

Q - Fioritura dello Spirito

Yunara ottiene una carica di Scatenata con ogni attacco, più una carica aggiuntiva quando colpisce un campione o infligge un colpo critico. Al massimo delle cariche, Yunara può attivare la Q per ottenere velocità d'attacco, danni bonus sul colpo e infliggere danni ai nemici vicini in una piccola area con ogni attacco.

Questa abilità si attiva automaticamente mentre Yunara è Trascesa.

W - Arco del Giudizio/Arco della Rovina

Yunara lancia un grano votivo roteante che danneggia e rallenta i nemici lungo la traiettoria. Quando raggiunge la fine del tragitto, persiste e si espande per un momento, continuando a infliggere danni ai nemici che non si allontanano.

Mentre è Trascesa, invece del grano votivo, lancia un raggio di magia spirituale che rallenta e infligge danni lungo una linea retta.

E - Passi del Kanmei/Ombre intoccabili

Yunara ottiene un rapido aumento della velocità di movimento per inseguire nemici, riposizionarsi o schivare i colpi mirati.

R - Trascendere l'io

Yunara attinge al suo pieno potere, entrando per alcuni secondi in uno stato trascendente che potenzia tutte le sue abilità base per la durata.