Atp Finals Torino, Sinner debutta contro Auger-Aliassime: orario, precedenti e diretta

Jannik Sinner torna protagonista alle Atp Finals di Torino. Oggi, lunedì 10 novembre, il numero uno al mondo affronta Felix Auger-Aliassime nel primo match del suo girone, aprendo la difesa del titolo conquistato lo scorso anno nel “Torneo dei maestri”. Un esordio importante anche in ottica punti per la classifica e per iniziare con il passo giusto la settimana torinese.

L’incontro tra Sinner e Auger-Aliassime è in programma non prima delle 20:30. Il bilancio dei confronti diretti vede l’azzurro avanti 3-2. Dopo le prime due vittorie del canadese, Sinner ha ribaltato la serie imponendosi negli ultimi tre incontri, concedendo all’avversario solo un set nella semifinale degli ultimi US Open.

La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Copertura completa anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix. Per chi preferisce lo streaming, il match sarà disponibile su Rai Play, Sky Go, NOW e Tennis TV.