Campania, il caso politico: Rita De Crescenzo sostiene Forza Italia mentre la Lega prende le distanze
La nota tiktoker napoletana Rita De Crescenzo torna al centro del dibattito politico in Campania. Dopo le apparizioni che l'hanno resa protagonista di eventi mediatici e social, la creator ha espresso pubblicamente il proprio sostegno a Forza Italia in vista delle prossime elezioni regionali.
Il nome su cui punta è quello di Pasquale Di Fenza, consigliere regionale uscente. Di Fenza era stato espulso da Azione dopo un video girato proprio insieme a De Crescenzo nei corridoi del Consiglio regionale. Sui social, la tiktoker spiega le ragioni della sua preferenza, rivolgendo un invito diretto ai suoi follower.
Leggi anche Belve – Rita De Crescenzo: Dalla sofferenza alla rinascita sui social
Nel suo messaggio, De Crescenzo sottolinea l’importanza del funzionamento degli ospedali e di un reddito di sostegno orientato alla formazione professionale e non all’assistenzialismo passivo. Ma il motivo principale del suo endorsement è il legame affettivo verso la memoria di Silvio Berlusconi, definito “’a buon’anema d’‘o dottor Silvio”.
La tiktoker afferma: «Forza Italia è formata da persone che stanno da tanti anni sulla politica, io mi devo acculturare con questi signori. Se volete andare a votare, io vi accompagno». Un messaggio diretto, che mira a trasformare la sua fanbase digitale in seguito politico.
La scelta, però, non è stata accolta positivamente da tutto il centrodestra. Gianpiero Zinzi, deputato e coordinatore della Lega in Campania, prende le distanze: «Noi abbiamo lavorato sul territorio, con cittadini e associazioni. La politica è una cosa diversa dall’attivismo social di qualche influencer trash». Secondo Zinzi, la costruzione del consenso non deve essere guidata da visibilità o popolarità online.
Critiche arrivano anche dall’area progressista. Michele Tarantino, segretario regionale del Psi e promotore dell’iniziativa ‘Avanti Campania’, chiede maggiore trasparenza. Tarantino ricorda di aver chiesto in passato a Di Fenza di “chiarire i rapporti” con quel mondo digitale così influente e controverso, invitando i dirigenti di Forza Italia a definire una linea chiara.
Secondo Tarantino, rivolgersi ai giovani e alla platea social è legittimo, ma deve avvenire attraverso messaggi coerenti e privi di ambiguità, soprattutto quando si parla di legalità e responsabilità pubblica.