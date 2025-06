Giovane colpito alla testa a martellate durante rissa fuori da discoteca a Lignano Sabbiadoro: è in fin di vita

Un ragazzo di origine georgiana si trova in fin di vita all’ospedale di Udine dopo essere stato colpito violentemente alla testa con un martello durante una rissa scoppiata alle prime luci dell’alba fuori da una discoteca di Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine.

L’aggressione è avvenuta all’esterno di un locale notturno, dove per cause ancora in fase di accertamento è scoppiata una violenta lite tra più persone. Durante lo scontro, il giovane è stato raggiunto da colpi alla testa inferti con un oggetto contundente, presumibilmente un martello.

Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, dopo le prime cure, hanno disposto l’immediato trasferimento in elicottero all’ospedale di Udine, dove è arrivato in codice rosso e in condizioni critiche.

Sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili dell’aggressione. Al momento, non si conoscono né l’identità degli autori né i motivi scatenanti della rissa.