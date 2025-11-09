Classifica Ballando con le Stelle: esplode la polemica sulla settima puntata

La classifica di Ballando con le Stelle continua a far discutere e alimenta una vera e propria rivolta social dopo la settima puntata dello show di Raiuno. Al centro delle conversazioni online c’è la seconda posizione ottenuta da Francesca Fialdini, giudicata da molti spettatori come inattesa e controversa.

La conduttrice di "Da noi... a ruota libera" era stata tra le protagoniste dell'edizione prima dell’infortunio al piede destro, che l’aveva costretta allo stop. Nella puntata di ieri è tornata in pista insieme al maestro Giovanni Pernice, cimentandosi in un’esibizione sulle note di “The Show Must Go On” dei Queen. Una performance complessa, eseguita praticamente «su un piede solo», che ha colpito la giuria e le ha permesso di ottenere metà del tesoretto, assicurandole il secondo posto alle spalle della coppia Paolo Belli – Anastasia Kuzmina.

La posizione conquistata ha però acceso il dibattito. Sui social, in molti contestano la valutazione, ritenendo che la concorrente abbia ricevuto un trattamento di favore in virtù dell’infortunio. Numerosi utenti parlano di “classifica falsata” e mettono in discussione la regolarità della competizione.

Tra i commenti più frequenti ritorna il paragone con il caso di Luisella Costamagna, vincitrice dell’edizione 2022, che rientrò dopo un lungo stop per infortunio. Alcuni utenti sottolineano come, all’epoca, le sue performance non vennero premiate con punteggi così alti, alimentando il sospetto di un criterio applicato in modo differente.

Accanto alle critiche, non manca la teoria secondo cui la giuria avrebbe «salvato» Fialdini per evitare che finisse in zona spareggio, scongiurando così l’eventualità di una sua eliminazione anticipata.

La prossima puntata, in programma il 15 novembre, segnerà il rientro di Andrea Delogu dopo la tragica perdita del fratello. La conduttrice tornerà direttamente nello spareggio, che coinvolgerà anche Filippo Magnini e Marcella Bella. Secondo molti fan del programma, un eventuale duello eliminatorio tra Delogu e Fialdini sarebbe stato considerato un rischio eccessivo per lo show, motivo per cui qualcuno ritiene che la classifica sia stata orientata per evitarlo.