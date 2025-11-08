Bezzecchi in pole MotoGp Portogallo, Bagnaia parte dalla seconda fila
Marco Bezzecchi firma la super pole del Gran Premio del Portogallo di MotoGP, fissando il miglior tempo in 1’37”556 con la sua Aprilia. Una prestazione solida che gli garantisce la partenza al comando nella gara di domenica 9 novembre.
Alle sue spalle scatterà Pedro Acosta su KTM, seguito dalla Yamaha di Fabio Quartararo. In quarta posizione si posiziona Francesco Bagnaia con la Ducati, che aprirà la seconda fila precedendo Alex Marquez (Ducati Gresini) e Johann Zarco (Honda LCR).
Leggi anche MotoGP Portogallo: Alex Marquez apre il weekend con il miglior tempo a Portimao
Settimo posto per Joan Mir (Honda), davanti a Jack Miller (Yamaha Pramac) e Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46). A chiudere la top ten la KTM Tech3 di Pol Espargaro.
Griglia di partenza del GP del Portogallo:
1. M. Bezzecchi2. P. Acosta3. F. Quartararo4. F. Bagnaia5. A. Marquez6. J. Zarco7. J. Mir8. J. Miller9. F. Di Giannantonio10. P. Espargaro11. F. Aldeguer12. A. Ogura13. L. Marini14. B. Binder15. F. Morbidelli16. E. Bastianini17. A. Rins18. N. Bulega19. M. Oliveira20. L. Savadori21. S. Chantra22. R. Fernandez