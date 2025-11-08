Incidente Aereo in Groenlandia, Muore Pilota Italiano nei Pressi di Nuuk

Un cittadino italiano ha perso la vita in un incidente aereo avvenuto il 25 ottobre nei pressi di Nuuk, in Groenlandia. L’uomo stava viaggiando a bordo del proprio velivolo da turismo, partito dal Canada e diretto verso l’area groenlandese.

La notizia è stata confermata dal Ministero degli Esteri, che ha comunicato come l’ambasciata d’Italia a Copenaghen sia stata immediatamente coinvolta dopo la segnalazione arrivata dalle autorità locali. Il Console onorario ha collaborato nelle operazioni di coordinamento.

Le autorità del luogo hanno rintracciato il relitto nella giornata di ieri, insieme al corpo del pilota italiano. Le ricognizioni e gli accertamenti sono stati condotti dagli organi competenti presenti nell’area.

L’ambasciata è in contatto con i familiari della vittima e sta fornendo assistenza nelle procedure necessarie e negli adempimenti successivi al ritrovamento.