Ballando con le Stelle: Monica Guerritore protagonista per una notte nell'omaggio ad Anna Magnani

Questa sera, sabato 8 novembre, torna su Rai1 una nuova puntata di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci in onda dalle 21.25. Una serata che arriva tra incertezze e attese, legate alla situazione di alcuni concorrenti ancora alle prese con problemi fisici.

Resta da capire come stia Francesca Fialdini dopo l’infortunio al piede destro, così come è ancora da definire il destino di Nancy Brilli dopo il k.o. del suo maestro Carlo Aloia, colpito da un problema al polpaccio proprio alla vigilia dello spareggio contro la coppia formata da Emma Coriandoli e Simone Di Pasquale.

In sospeso anche il possibile ritorno in pista di Andrea Delogu, assente nelle scorse settimane in seguito alla dolorosa scomparsa del fratello Evan. Nel frattempo, lo show punta su un momento speciale che coinvolgerà il pubblico.

La ballerina per una notte sarà Monica Guerritore. L’attrice e regista porterà sul palco un omaggio a Anna Magnani, al centro del film da lei diretto e interpretato, in uscita nelle sale italiane dal 6 novembre. Sul palco dell’Auditorium del Foro Italico, Guerritore danzerà insieme a Luca Urso in una coreografia dedicata alla grande icona del cinema italiano.

Nella precedente puntata, la coppia formata da Fabio Fognini e Giada Lini ha ottenuto la vittoria, mentre Beppe Convertini è stato il primo eliminato di questa edizione. L’esito della prossima possibile eliminazione coinvolge Emma Coriandoli e Nancy Brilli, ma l’infortunio di Aloia potrebbe rimettere tutto in discussione.

Come da regolamento, una coppia potrebbe lasciare temporaneamente la competizione al termine della puntata, ma tutte avranno la possibilità di rientrare più avanti. I concorrenti dovranno affrontare prove a sorpresa, valutate sia dalla giuria di esperti sia dal pubblico.

In giuria, la presidenza di Carolyn Smith sarà affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, spesso protagonista di momenti accesi con alcuni concorrenti, tra cui Barbara D’Urso.

Accanto a Rossella Erra nel ruolo di voce del pubblico, ci saranno anche Sara Di Vaira e Matteo Addino come “Tribuni del popolo”, con la possibilità di contestare i giudizi e intervenire in una fase decisiva della gara.

Il voto finale resta come sempre nelle mani del pubblico da casa, chiamato a esprimersi attraverso i profili social ufficiali di Ballando con le Stelle. A pesare sulla classifica sarà anche il tesoretto assegnato da Alberto Matano durante la diretta.