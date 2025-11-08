Trento – Interventi di circoncisione su minori in ambulatorio irregolare: medico ai domiciliari

Un medico di medicina generale della provincia di Trento è stato posto agli arresti domiciliari con l'accusa di aver eseguito interventi di circoncisione su minori all'interno del proprio ambulatorio, privo delle necessarie autorizzazioni e caratterizzato da gravi carenze sotto il profilo igienico-sanitario.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Nas di Trento, l'uomo avrebbe effettuato almeno quaranta interventi dal 2022, in gran parte richiesti per motivi culturali e rituali da famiglie di origine straniera. In alcune circostanze, la procedura sarebbe stata eseguita in condizioni considerate inadeguate, causando complicazioni che hanno richiesto il trasferimento d'urgenza dei bambini in ospedale.

In un caso, un paziente è stato ricoverato per intossicazione da benzodiazepine, somministrate dal medico per sedare il minore durante l’operazione. La dose, ritenuta eccessiva, avrebbe provocato una condizione di emergenza clinica.

Dalle indagini è emerso inoltre che il medico, durante gli interventi, veniva talvolta assistito dai figli, privi di qualsiasi titolo abilitativo per svolgere attività infermieristiche. Uno di loro è stato denunciato per esercizio abusivo della professione.

La procura distrettuale di Trento ha disposto il sequestro preventivo dell’ambulatorio e ha confermato gli arresti domiciliari per il sanitario. Nel corso delle perquisizioni i militari hanno rinvenuto un lettino con cinghie di contenimento, un bisturi elettrico, confezioni di anestetici e benzodiazepine, oltre a materiale promozionale riferito esplicitamente all’esecuzione di circoncisioni e un blocco per ricevute sanitarie.