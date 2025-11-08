Ucraina - Dnipro, raid aereo colpisce palazzo residenziale: una vittima e feriti, tra cui bambini

Una donna è morta e undici persone sono rimaste ferite, tra cui due bambini, in seguito a un raid russo che ha colpito la città di Dnipro. L’attacco ha interessato un edificio residenziale, provocando danni gravi e un incendio.

A fornire i dettagli è stato Vladyslav Haivanenko, capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Dnipropetrovsk. Secondo quanto riferito, un drone d’attacco ha colpito un palazzo di nove piani, distruggendo diversi appartamenti situati tra il terzo e il quinto piano.

L’esplosione ha innescato un incendio che ha coinvolto una parte significativa dell’edificio. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

I feriti sono stati trasferiti negli ospedali locali per le cure necessarie. Le autorità stanno continuando le operazioni di verifica e assistenza ai residenti colpiti.