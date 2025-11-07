La serie sugli 883 arriva in chiaro: un tuffo nella storia di Max Pezzali e Mauro Repetto

Dopo il successo ottenuto su Sky, arriva in chiaro Hanno ucciso l’uomo ragno – La leggendaria storia degli 883, la serie dedicata alla nascita e all’ascesa del duo pavese formato da Max Pezzali e Mauro Repetto. A partire da questa sera, ogni venerdì saranno trasmessi due episodi su Tv8, per un totale di quattro appuntamenti.

La serie ripercorre l’epoca dei mitici anni ’90, raccontando una storia di amicizia, sogni condivisi e un successo inaspettato che ha segnato la musica pop italiana. Il racconto segue due ragazzi di Pavia che, partendo quasi per gioco, sono arrivati a creare una delle band più iconiche della scena musicale italiana.

Leggi anche Max Forever Vol. 1: l'album di Max Pezzali celebra 30 anni di carriera con nuove reinterpretazioni

Prodotta come Sky Original, la serie è firmata da Sydney Sibilia, già autore di “Smetto quando voglio” e “Mixed by Erry”. Sibilia sottolinea come non si tratti di una narrazione didattica, ma di un teen drama costruito su musica, quotidianità, immaginario pop e riferimenti culturali dell’epoca. Tra le ispirazioni: “Ovosodo”, “Superbad”, “Notte prima degli esami” e l’iconica serie “Beverly Hills 90210”.

L’idea nasce dal riascolto delle canzoni degli 883 e dalla lettura del libro di Pezzali “I cowboy non mollano mai”. Durante la lavorazione è arrivato anche il libro di Repetto, “Non ho ucciso l’Uomo Ragno”, che ha contribuito a completare il quadro creativo. Pezzali è stato coinvolto come consulente su dettagli legati a Pavia e all’atmosfera degli anni raccontati.

Per chi ha vissuto gli anni ’90, la serie rappresenta anche un ritorno a un’epoca in cui nascevano nuovi linguaggi televisivi e musicali. Nella storia compaiono figure come Claudio Cecchetto, Fiorello e una giovane Maria De Filippi, ancora prima dell’ascesa televisiva, accanto a Maurizio Costanzo.

Max Pezzali e Mauro Repetto sono interpretati da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. La produzione ha dichiarato che il casting dei protagonisti è stato determinante, fondamentale per restituire autenticità e spirito dell’epoca.

Hanno ucciso l’uomo ragno andrà in onda in chiaro su Tv8 dal 7 novembre alle 21:30. Nel frattempo è già in lavorazione una seconda stagione, intitolata Nord Sud Ovest Est, attesa su Sky nel 2026 e dedicata agli anni d’oro del duo.