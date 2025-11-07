Emanuela Folliero, paura improvvisa: reazione allergica e tentata truffa alla madre anziana

Un episodio di paura improvvisa legato a una reazione allergica e un tentativo di truffa ai danni della madre 97enne. È quanto racconta Emanuela Folliero nella puntata di “Storie al bivio” condotta da Monica Setta, in onda su Rai 2.

La conduttrice rivela che la madre, Carla, è stata contattata telefonicamente da persone che fingevano un’emergenza, chiedendo denaro per aiutare la figlia. “Le hanno detto che avevo avuto un incidente e servivano soldi subito. Sembrava tutto plausibile,” spiega Folliero, ricordando come solo pochi giorni prima fosse davvero corsa in ospedale.

“Ho chiamato immediatamente i Carabinieri, che sono intervenuti prontamente a casa di mia madre a Milano, mentre io mi trovavo a Roma per le registrazioni,” aggiunge la conduttrice. “Situazioni del genere colpiscono spesso gli anziani soli, e non sempre c’è chi può intervenire in tempo.”

La Folliero ripercorre poi l’episodio di salute che l’ha spaventata. “Avevo un forte mal di testa e ho assunto un farmaco contenente codeina senza sapere di esserne allergica. Ho iniziato a sentirmi male, sono corsa al Pronto Soccorso e sono stati effettuati esami per escludere un infarto. È stato un momento di puro terrore.”

Dopo la diagnosi è arrivata la conferma della causa allergica e le cure necessarie, che hanno permesso un rapido recupero e la consapevolezza di aver evitato conseguenze più gravi.