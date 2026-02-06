LUNA: Aggiornamento dei contenuti di febbraio

Benvenuti all’aggiornamento mensile dei contenuti di Luna. L’inverno è ancora con noi, ma i grandi giochi e i nuovi contenuti sono sempre un’ottima scusa per restare al caldo in casa, e abbiamo una selezione entusiasmante da condividere con i giocatori.

Su Luna, l’ iscrizione Prime offre un vantaggio tutto-in-uno: risparmio, comodità e intrattenimento. Con Luna, i membri Prime possono accedere a una libreria in continua evoluzione di oltre 50 giochi , ovunque sia disponibile il servizio di cloud gaming Luna , oltre a una selezione mensile a rotazione di giochi PC scaricabili.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants – DLC ora disponibile per i membri PrimeGli appassionati di Indiana Jones possono contare su nuovi contenuti questo mese su Luna. A partire da oggi, Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants è disponibile per i giocatori Luna, offrendo nuove avventure dedicate all’iconico archeologo.In The Order of Giants , i giocatori assumono il ruolo di Indiana Jones in un capitolo narrativo inedito, ambientato nelle antiche strade di Roma, dove catacombe dimenticate si intrecciano nel sottosuolo e celano una creatura mitologica, che secondo la leggenda custodisce un terribile segreto nascosto nelle profondità della città. Nel corso dell’avventura, Indy dovrà affrontare un culto pericoloso e risolvere enigmi complessi progettati dagli imperatori, per portare alla luce l’oscura eredità dei giganti Nephilim.Giochi di febbraio 2026 – Inclusi con PrimeNel mese di febbraio, Luna mette a disposizione dei membri Prime diversi titoli aggiuntivi, con i primi giochi disponibili a partire da oggi. Questi si aggiungono a una libreria in continua evoluzione di oltre 50 giochi accessibili tramite il servizio.La selezione di questo mese include l’intenso survival horror Alan Wake 2 e una reinterpretazione originale del genere rhythm game con Just Shapes & Beats.

L’elenco completo dei titoli disponibili è consultabile su luna.amazon.com.

Cloud – Giochi GameNight

Ora disponibile : Just Shapes & Beats – Just Shapes & Beats è un frenetico bullet hell musicale cooperativo, basato su tre semplici principi: evitare le forme, muoversi a ritmo di musica e morire… ripetutamente. Un’esperienza caotica e adrenalinica che unisce azione e ritmo.

Cloud – Giochi aggiuntivi

Ora disponibile : Indiana Jones and the Great Circle™: The Order of Giants – Secondo una leggenda, nelle profondità nascoste di Roma si cela una creatura incaricata di proteggere un terribile segreto. Il DLC The Order of Giants propone un nuovo capitolo narrativo, che conduce Indiana Jones nelle antiche strade della capitale italiana, dove catacombe dimenticate si trasformano in qualcosa di ben più sinistro.

Ora disponibile: Alan Wake 2 – Saga Anderson arriva in una piccola cittadina per indagare su una serie di omicidi rituali, mentre Alan Wake scrive una storia oscura capace di plasmare la realtà che lo circonda. I due protagonisti risultano misteriosamente legati. Riusciranno a diventare gli eroi di cui c’è bisogno?

Ora disponibile: Disney Universe – Disney Universe è un action-adventure dal ritmo serrato e dallo stile sopra le righe, in cui mondi e personaggi Disney si incontrano per la prima volta. È possibile indossare costumi iconici e affrontare sfide ambientate in celebri universi Disney.

PC

Nel corso del mese, saranno inoltre disponibili i seguenti titoli PC:

Tiny Tina’s Wonderlands (5 febbraio – Epic Games Store)

Dread Templar (5 febbraio – Amazon Games App)

Hexguardian (12 febbraio – Epic Games Store)

Around the World: Travel to Brazil – Collector's Edition (12 febbraio – Legacy Game Code)

Ambition: A Minuet in Power (19 febbraio – codice GOG)

Captain Blood (19 febbraio – codice GOG)

Meganoid (19 febbraio – codice GOG)

Rebel Galaxy Outlaw (26 febbraio – codice GOG)

Total War: ATTILA (26 febbraio – Epic Games Store)