Finale di Tale e Quale Show: sfida decisiva e premio in beneficenza

Serata conclusiva per Tale e Quale Show, il varietà di Carlo Conti prodotto con Endemol Shine Italy. L’appuntamento è fissato per questa sera, venerdì 7 novembre, alle 21.30 su Rai 1.

La puntata avrà anche un forte significato solidale: il premio finale di 20.000 euro sarà devoluto all’Airc, in occasione della campagna di raccolta fondi “I giorni della ricerca” (3-10 novembre). Conti, storico ambassador dell’associazione, insieme alla giuria e agli artisti, inviterà il pubblico a sostenere il lavoro dei ricercatori durante l’intera diretta.

In gara torneranno sul palco i dodici protagonisti di questa edizione, pronti a stupire con nuove trasformazioni e performance dal vivo, accompagnate dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli. La classifica provvisoria vede al comando Pamela Petrarolo, ma il primato potrebbe cambiare fino all’ultimo voto.

Carmen Di Pietro interpreterà Mina, Le Donatella saranno le Gemelle Kessler, Antonella Fiordelisi vestirà i panni di Rose Villain, mentre Pamela Petrarolo punterà a confermare la vetta con Emma. Maryna omaggerà Raffaella Carrà, Samuele Cavallo si confronterà con Bon Jovi, e la coppia Flavio Insinna e Gabriele Cirilli ricorderà Gigi Proietti e Claudio Villa.

Tony Maiello dovrà misurarsi con Gigi D’Alessio, Peppe Quintale sarà Tom Jones e Gianni Ippoliti si trasformerà in Cristiano Malgioglio.

In giuria ci saranno Giorgio Panariello, Alessia Marcuzzi e lo stesso Cristiano Malgioglio. Ospite speciale e “quarto giudice” della finale sarà Nicola Savino, futuro conduttore di “Tali e Quali”. Presente anche Orietta Berti come quinto giudice.

Il pubblico potrà partecipare attivamente esprimendo la propria preferenza tramite i canali social ufficiali del programma.