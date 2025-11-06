NFL sotto choc – Trovato senza vita Marshawn Kneeland, giovane talento dei Dallas Cowboys

La NFL è scossa dalla morte di Marshawn Kneeland, 24 anni, defensive end dei Dallas Cowboys. Il giocatore si è tolto la vita con un colpo d’arma da fuoco dopo un inseguimento avvenuto questa mattina a Frisco, in Texas.

Secondo le informazioni diffuse dalle autorità locali, la polizia aveva tentato di fermare l’auto di Kneeland intorno alle 10.30. Il giocatore avrebbe ignorato l’alt, proseguendo la corsa fino a entrare nell’area di Dallas. L’auto è poi finita fuori strada e Kneeland, dopo l’incidente, sarebbe fuggito a piedi.

Leggi anche La security di Cisco per la NFL

Le squadre di ricerca, equipaggiate con unità cinofile e droni, hanno battuto la zona per diverse ore. In questo arco di tempo, la polizia era stata informata della possibilità che il giocatore avesse mostrato intenti suicidi. Il corpo del 24enne è stato ritrovato circa tre ore dopo l’inizio delle ricerche.

Kneeland aveva giocato lunedì sera nel Monday Night contro gli Arizona Cardinals, match perso dai Cowboys. Proprio in quella partita aveva segnato il suo primo touchdown in carriera, finalizzando un’azione dello special team dopo un punt bloccato. Un momento raro e particolarmente significativo per un giocatore difensivo.

Scelto al secondo giro del Draft 2024, Kneeland era al suo secondo anno nella lega e aveva già preso parte a 7 delle 9 partite di regular season della stagione 2025, confermandosi come talento in crescita nella difesa dei Cowboys.