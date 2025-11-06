Milano – Gravissimo un 12enne investito da un furgone in zona Vigentino
Un bambino di 12 anni è stato travolto da un furgone nel pomeriggio di oggi a Milano, intorno alle 17.30, all’incrocio tra via Verro e via Antonini, nel quartiere Vigentino.
Secondo le prime informazioni, il minore è stato trovato incosciente dai soccorritori del 118, giunti immediatamente sul posto. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.
Il bambino è stato trasferito in codice rosso tramite elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, centro specializzato in traumi pediatrici.
Presenti sul luogo dell’incidente i genitori del piccolo e gli agenti della Polizia Locale di Milano, che stanno effettuando rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.