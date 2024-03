Perugia: studente 17enne deceduto dopo essere stato investito da un furgone mentre si recava a scuola

A Perugia nella mattinata di mercoledì un ragazzo di 17 anni, studente dell'Istituto Tecnico Tecnologico Statale Alessandro Volta, ha perso la vita dopo essere stato investito da un furgone. L'incidente è avvenuto in Via San Galigano, una zona residenziale della città, mentre il giovane stava attraversando la strada per raggiungere la fermata dell'autobus diretto a scuola.

Secondo le informazioni fornite dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Nonostante l'intervento chirurgico d'urgenza a cui è stato sottoposto, le sue condizioni sono apparse subito gravissime, e purtroppo non è sopravvissuto.

Il conducente del furgone, che si è fermato per prestare soccorso immediatamente dopo l'incidente, è stato interrogato dalle autorità locali per ricostruire l'esatta dinamica degli eventi. La polizia locale e il personale del 118 sono intervenuti sul posto per le necessarie indagini e per gestire la situazione.

La comunità scolastica dell'Istituto Volta e l'intera città di Perugia sono in lutto per la perdita del giovane studente, descritto da compagni e insegnanti come una persona brillante e piena di vita.