Hyrule Warriors: L'era dell'esilio disponibile su Nintendo Switch 2

La principessa Zelda torna protagonista e scende sul campo con altri eroi leggendari in Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, il videogioco d’azione su larga scala disponibile dal 6 novembre solo su Nintendo Switch 2. Il nuovo capitolo della serie Hyrule Warriors, permetterà di approfondire l’avventura nel passato della principessa Zelda, proprio mentre risultava scomparsa in The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, in un viaggio nel sottosuolo ricco di battaglie campali in cui sarà necessario affrontare interi eserciti con l’aiuto di personaggi unici e guerrieri valorosi, ciascuno dotato di proprie abilità specifiche e di uno stile di combattimento diverso.

Dopo aver viaggiato indietro nel tempo, la principessa Zelda dovrà trovare un modo per tornare a casa, esplorando il sottosuolo di una Hyrule del passato in guerra e affrontando formidabili boss e i loro eserciti con l’aiuto di personaggi già conosciuti durante l’avventura dell’eroe Link in The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Dal fondatore del regno di Hyrule e uno degli ultimi sopravvissuti del popolo Zonau, Re Raul, alla prima Regina Soniah capace di controllare il tempo, fino ad arrivare allo stesso Ganondorf, sarà possibile utilizzare le abilità uniche di tantissimi personaggi per affrontare le orde di nemici in agguato. Ampio spazio sul campo di battaglia anche per nuovi eroi leggendari mai visti prima, dotati di caratteristiche e design unici. Insieme alle abilità personali di questi personaggi, per raggiungere la vittoria sarà possibile sfruttare anche i potenti congegni Zonau, aggiungendo un ulteriore livello di strategia al combattimento. Inoltre, non mancherà la possibilità di collaborare con gli alleati vicini per scatenare potenti attacchi sincro, scoprendo diverse combinazioni per ribaltare l’esito della battaglia, a seconda dei diversi personaggi che uniranno le proprie forze.

Hyrule Warriors: L’era dell’esilio può essere giocato anche in compagnia di un amico, combattendo in co-op locale o online sia a schermo condiviso sulla stessa console, sia su due console separate tramite GameShare*, decidendo se unire le forze nel mezzo della battaglia o affrontare le unità nemiche separatamente sul campo per ricoprire maggiore terreno. Inoltre, il gioco è compatibile con una qualsiasi statuetta amiibo della serie The Legend of Zelda (venduta separatamente), per ottenere ricompense nel gioco utili a sconfiggere l’avanzata di Ganondorf.

Disponibile dal 6 novembre solo su Nintendo Switch 2, Hyrule Warriors: L’era dell’esilio può essere acquistato in digitale sia su Nintendo eShop, sia su My Nintendo Store, dove sarà possibile trovare anche la versione fisica del gioco. L’avventura di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom si prepara a entrare ancora più in profondità con una serie di scontri epici guidati da Zelda e dai suoi valorosi compagni del passato.