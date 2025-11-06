Ballando con le Stelle, Francesca Fialdini non si ferma: piede ancora fasciato ma pronta a scendere in pista
Il motto “the show must go on” risuona forte dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Francesca Fialdini, nonostante una distorsione al piede destro rimediata durante le prove, è determinata a partecipare alla prossima puntata del programma condotto da Milly Carlucci.
La conduttrice di “Da noi... a ruota libera”, considerata tra le favorite di questa edizione, sta affrontando fisioterapia e impacchi di ghiaccio. Tre dita del piede risultano ancora gonfie e il dolore le impedisce di poggiare correttamente la parte anteriore.
Nonostante ciò, da lunedì Fialdini non ha saltato un solo giorno di prove all’Auditorium Rai del Foro Italico. Anche nei momenti in cui non può ballare, continua a lavorare sulle coreografie insieme al suo maestro Giovanni Pernice, memorizzando movimenti e tempistiche.
Secondo quanto emerge, la coppia starebbe valutando una strategia alternativa: esibirsi poggiando il peso quasi esclusivamente sul tallone del piede destro, così da evitare pressioni sulle dita e favorire il riassorbimento dell’edema.
Dall’entourage della giornalista trapela sicurezza: da sportiva determinata, non avrebbe mai preso in considerazione l’idea di fermarsi. L’obiettivo resta uno soltanto: essere in pista anche questo sabato e continuare la competizione.