Genoa, nuovo corso: Daniele De Rossi alla guida della prima squadra

Daniele De Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa. L’annuncio è arrivato dal club rossoblù, che ha comunicato di aver affidato al tecnico romano la conduzione della prima squadra.

De Rossi ha già incontrato il gruppo e questo pomeriggio dirigerà il primo allenamento al Centro Sportivo Signorini. Il nuovo tecnico prende il posto di Patrick Vieira, sollevato dall’incarico dopo gli ultimi risultati.

La presentazione ai media, insieme a Diego Lopez, chief of football della società, è programmata per venerdì nella sede di Villa Rostan alle ore 14. L’incontro sarà abbinato alla conferenza pregara.

Nel comunicato ufficiale, il club ha rivolto un caloroso benvenuto a De Rossi e al suo staff, ringraziando al tempo stesso Roberto Murgita e Domenico Criscito per il sostegno e la disponibilità mostrata ancora una volta nei confronti dei colori rossoblù.