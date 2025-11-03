De Rossi vicino al Genoa: attesa e sostegno anche da Roma per il possibile nuovo tecnico

Daniele De Rossi è sempre più vicino alla panchina del Genoa, pronto a ripartire dopo lo stop seguito all’esonero improvviso dalla Roma nella scorsa stagione. La panchina lasciata vacante da Patrick Vieira potrebbe rappresentare per lui l’occasione giusta per rilanciare una carriera da allenatore appena cominciata e interrotta troppo bruscamente.

Se l’accordo dovesse concretizzarsi, il campo sarà il vero giudice della sua nuova avventura. La missione è chiara: puntare alla salvezza e garantire al Grifone una permanenza stabile in Serie A, aprendo allo stesso tempo una prospettiva di crescita personale e professionale per l’ex centrocampista.

A sostenere De Rossi troverà una tifoseria rossoblù desiderosa di una svolta, dopo un inizio di stagione complicato, pronta ad accoglierlo e seguirlo passo dopo passo nella sua seconda esperienza da tecnico nel massimo campionato.

Ma non sarà solo il popolo genoano a guardarlo con attenzione. Anche una buona parte del tifo romanista seguirà a distanza il suo percorso. Per molti sostenitori della Roma, l’addio a De Rossi non è mai stato del tutto metabolizzato. Per anni “capitan futuro”, erede naturale di Francesco Totti, ha indossato la fascia fino alla fine della carriera, con l’esperienza al Boca Juniors a fare da epilogo.

Da allenatore della sua Roma non ha avuto il tempo di sviluppare un progetto tecnico, complice la rottura con la dirigenza dell’epoca, culminata con una decisione che ancora oggi divide il tifo. Lo stesso presidente Dan Friedkin, al momento della separazione, ha lasciato aperta la porta a un possibile ritorno.

Per molti, De Rossi resta il “mister futuro”, figura destinata a tornare un giorno a Trigoria. Oggi però il presente si chiama Genova, dove dovrà dimostrare sul campo il proprio valore, mentre la Roma guarda, aspetta e, in silenzio, lo sostiene.