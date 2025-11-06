Creative svela le migliori offerte Black Friday
Creative svela in anteprima le migliori offerte Black Friday
Questo Black Friday, Creative alza il volume con offerte imperdibili su tutta la sua linea audio. Dal 22 novembre al 7 dicembre 2025, gli appassionati di suono potranno approfittare di sconti eccezionali su alcune delle cuffie, soundbar, speaker e schede audio più amate del brand.
Ecco una selezione dei prodotti protagonisti delle offerte:
Stage Pro – Sconto 14%
Prezzo originale: 139,99 €Prezzo Black Friday: 119,99 €Progettata per spazi ridotti, Creative Stage Pro trasforma la scrivania o il soggiorno in un vero e proprio mini-cinema. Grazie al Dolby Audio e al subwoofer dedicato, offre un suono potente, bassi profondi e dialoghi cristallini. Connettività completa via HDMI ARC, USB-C, Ottico, AUX e Bluetooth 5.3.Disponibile su Creative.com | Amazon.
Pebble Nova – Sconto 14%
Prezzo originale: 279,99 €Prezzo Black Friday: 239,99 €Dove il design cosmico incontra un suono stellare. Pebble Nova combina chiarezza e profondità con driver coassiali personalizzati per alte precise, medi bilanciati e bassi ricchi. Connettività USB-C e Bluetooth 5.3 per passare facilmente da un dispositivo all’altro.Disponibile su Creative.com.
Sound Blaster GS3 – Sconto 15%
Prezzo originale: 54,99 €Prezzo Black Friday: 46,99 €Audio da scrivania di livello superiore. Sound Blaster GS3 offre un suono pieno e dettagliato per musica, film o chiamate. Design compatto e connessione USB-C per un’installazione immediata. Disponibile in nero o bianco.Disponibile su Creative.com | Amazon.
Zen Hybrid SXFI – Sconto 20%
Prezzo originale: 99,99 €Prezzo Black Friday: 79,99 €Le nuove Zen Hybrid SXFI uniscono design elegante e comfort, con la tecnologia Super X-Fi che personalizza l’audio in base all’ascoltatore. I modi ANC regolabili consentono di passare da cancellazione attiva del rumore a modalità ambiente. Fino a 70 ore di autonomia.Disponibile su Creative.com | Amazon.
Pebble X Plus – Sconto 35%
Prezzo originale: 139,99 €Prezzo Black Friday: 89,99 €Con una potenza RMS fino a 30W (60W di picco), Pebble X Plus garantisce un’esperienza d’ascolto di alto livello per musica, film e gaming. Luci RGB personalizzabili e doppia modalità wired/wireless per un upgrade audio completo.Disponibile su Creative.com| Amazon.
Sound BlasterX G6 – Sconto 30%
Prezzo originale: 129,99 €Prezzo Black Friday: 89,99 €Un potente DAC USB e amplificatore per cuffie che esalta ogni dettaglio, dai passi più sottili alle esplosioni più intense. Con virtual 7.1 surround, Scout Mode e game-voice balance, è compatibile con PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.Disponibile su Creative.com | Amazon.
Aurvana Ace Mimi – Sconto 14%
Prezzo originale: 109,99 €Prezzo Black Friday: 94,99 €Audio su misura per te. Le Aurvana Ace Mimi si adattano al tuo udito per un suono personalizzato e dettagliato. Cancellazione attiva del rumore, modalità ambiente, connessione wireless stabile e lunga autonomia per un ascolto continuo e confortevole.Disponibile su Creative.com.