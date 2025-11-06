Scontro fra autobus scolastico e auto ad Arignano: una vittima e numerosi feriti

Grave incidente questa mattina, giovedì 6 novembre, ad Arignano, nel territorio della città metropolitana di Torino. Uno scontro tra un autobus carico di studenti e un’automobile ha provocato la morte della persona che si trovava alla guida della vettura.

Secondo le prime informazioni, a bordo del bus viaggiavano circa cinquanta passeggeri. Una ventina di loro avrebbe riportato contusioni e lievi traumi: si tratterebbe principalmente di ragazzi diretti a scuola, nessuno in condizioni considerate gravi.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con più ambulanze, insieme ai vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e soccorso. Presente anche l’elicottero del servizio regionale di elisoccorso, oltre alle forze dell’ordine che stanno effettuando i rilievi necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.