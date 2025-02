Germania, auto investe manifestanti a Monaco: una vittima e numerosi feriti

A Monaco di Baviera, un'auto ha investito una folla durante una manifestazione sindacale organizzata dal sindacato dei servizi Verdi, provocando la morte di una donna e il ferimento di almeno 20 persone, tra cui alcuni bambini. L'incidente è avvenuto intorno alle 10:30 all'incrocio tra Dachauer e Seidlstrasse. Il conducente, alla guida di una Mini Cooper, è stato arrestato dalla polizia e non rappresenta più un pericolo. Le autorità stanno indagando per determinare se l'atto sia stato intenzionale o causato da un errore del conducente.

