eufyCam S4: videocamera di sicurezza Tri-Cam Bullet-PTZ con tracciamento AI a 360° e alimentazione solare

eufy, brand globale di Anker Innovations nel settore della smart home e della sicurezza domestica, presenta eufyCam S4, la prima videocamera ibrida fai-da-te con triplo obiettivo progettata per offrire una sorveglianza completa a 360° e funzionamento continuo alimentato a energia solare. Il dispositivo unisce una videocamera bullet 4K a due videocamere pan-tilt-zoom (PTZ) 2K, consentendo una visione dettagliata sia da lontano sia da vicino, con riconoscimento facciale nitido fino a 15 metri.

All’inizio dell’anno, eufy aveva introdotto il sistema di sicurezza PoE NVR S4 Max con tecnologia AI locale integrata. Con eufyCam S4, la stessa capacità di protezione multi-angolare viene ora offerta in un unico dispositivo compatto, che sostituisce le videocamere bullet e PTZ separate, semplificando l’installazione e aumentando la flessibilità.

La configurazione Tri-Cam integra una videocamera bullet grandangolare 4K con un campo visivo fisso di 130°, ideale per monitorare accessi e zone statiche, e una videocamera PTZ a doppio obiettivo 2K che copre automaticamente l’intero ambiente con visuale a 360°. Grazie alla tecnologia AI Tracking 2.0, le tre ottiche collaborano in modo coordinato: l’obiettivo PTZ segue persone e oggetti fino a 50 metri con zoom automatico e inquadrature fluide, mentre la videocamera bullet mantiene il controllo costante dei punti fondamentali.

eufyCam S4 è dotata di un pannello solare integrato rimovibile da 5,5 W, progettato per garantire un giorno di autonomia con circa un’ora di luce solare diretta. L’utente può scegliere se mantenerlo montato sulla videocamera oppure posizionarlo in un’area più esposta al sole. Il pannello utilizza materiali resistenti all’acqua, alla polvere e alla corrosione, mentre la batteria sostituibile assicura funzionamento continuativo anche in condizioni meteorologiche difficili.

Il sistema di doppio rilevamento con radar e sensore PIR distingue con precisione persone e veicoli, riducendo le segnalazioni non necessarie. In caso di intrusione, luci di avviso rosse e blu e una sirena da 105 dB agiscono come deterrente immediato.

Collegata alla HomeBase S380, la videocamera sfrutta l’intelligenza artificiale BionicMind™ per il riconoscimento locale di volti, animali domestici e veicoli, mantenendo la gestione dei dati direttamente in casa dell’utente. La funzione Cross-cam Tracking unisce automaticamente le registrazioni provenienti da più videocamere in un unico evento, mentre la modalità 24/7 Snapshots permette la visione continua della proprietà senza consumare eccessivamente la batteria.

Prezzi e disponibilità