X Factor 2025: terzo Live Show tra icone e hit del decennio d'oro

Stasera, giovedì 6 novembre, torna in scena X Factor 2025 con il terzo Live Show, in diretta dall’Arena su Sky e in streaming su Now. Il tema della puntata è un omaggio al decennio che ha segnato la cultura pop mondiale: Back to the 90s, viaggio musicale tra brani simbolo, estetiche indimenticabili e artisti diventati riferimento per generazioni.

Alla conduzione ci sarà ancora una volta Giorgia, presenza elegante e carismatica, pronta a guidare pubblico e artisti in una serata ricca di esibizioni e sorprese. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi torneranno a sfidarsi in due manche: al termine, i meno votati affronteranno lo scontro finale per evitare l’eliminazione.

Le assegnazioni dei brani sono un vero tuffo nei classici anni ’90. Achille Lauro punta sull’intensità emotiva: Layana interpreterà “Meravigliosa Creatura” di Gianna Nannini, mentre eroCaddeo si metterà alla prova con “Uomini soli” dei Pooh.

Francesco Gabbani sceglie hit diventate inni generazionali: tellynonpiangere porterà “Qualcosa di grande” dei Lùnapop, PierC affronterà “I Don’t Want to Miss a Thing” degli Aerosmith, e Michelle interpreterà “Torn” di Natalie Imbruglia.

Jake La Furia propone due riletture dal forte impatto: Tomasi canterà “Don’t Look Back In Anger” degli Oasis e Delia presenterà una versione personale di “Dolcenera” di Fabrizio De André.

Paola Iezzi spazia tra generi e messaggi: Viscardi salirà sul palco con “Black or White” di Michael Jackson, Mayu si confronterà con “One” degli U2 e rob con “What’s Up?” delle 4 Non Blondes, brano simbolo di libertà espressiva.

Ospite musicale della serata sarà Tommaso Paradiso, attualmente ai vertici delle classifiche con il singolo “Lasciamene un po’”. L’artista presenterà il nuovo album Casa Paradiso, in uscita il 28 novembre, e anticiperà un tour nei palasport previsto per la primavera 2026.

L’anteprima della puntata sarà raccontata da Mariasole Pollio con l’Ante Factor, tra retroscena, interviste e momenti esclusivi dal backstage.