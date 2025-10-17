X Factor 2025: scelti i 12 concorrenti ufficiali dei Live Show

La sfida entra nel vivo per X Factor 2025. Dopo settimane di audizioni e momenti decisivi, la puntata delle Last Call ha definito i 12 concorrenti che approderanno ai Live Show, in diretta da giovedì 23 ottobre su Sky e in streaming su NOW. I giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi hanno completato le proprie squadre, scegliendo tre artisti ciascuno tra talento, personalità e originalità.

Jake La Furia ha formato un team all’insegna dell’autenticità e dell’intensità emotiva. Nel suo gruppo ci sono TOMASI (Alessandro Tomasi), 16 anni, di Marcon (VE), che ha stupito con la delicatezza di “Nessuno vuole essere Robin” di Cesare Cremonini; AMANDA (Amanda Bottini), 25enne romana, che ha conquistato con il pop limpido di “Everybody Is Changing” dei Keane; e DELIA (Delia Buglisi), 25 anni, di Catania, diplomata in pianoforte classico, che ha incantato con un mash-up di “L’amour est un oiseau rebelle” e “Habanera” di Stromae, fondendo teatralità e radici siciliane.

Leggi anche X Factor 2025: le Last Call decidono chi accederà ai live show

Colori, energia e sperimentazione caratterizzano la squadra di Paola Iezzi. L’R&B raffinato di VISCARDI (Vincenzo Viscardi), che ha interpretato “Family Affairs” di Mary J. Blige, incontra la grinta punk di rob (Roberta Scandurra), 20 anni, di Catania, che ha infiammato il palco con “Heads Will Roll” degli Yeah Yeah Yeahs, e la voce elegante di MAYU (Mayu Lucisano), che ha emozionato con “What About Us” di Pink.

Nel team di Achille Lauro prevale la libertà artistica, tra dream pop, rock e cantautorato. A rappresentarlo ci saranno LAYANA (Layana Oriot), 25 anni, di Carate Brianza, che ha colpito con la magnetica “Pink Pony Club” di Chappel Roan; i Copper Jitters, band milanese composta da Fabio Valvassori, Donato Sardone, Matteo Genesio Traisci e Matteo “Patty Red” Vazquez, esplosivi con “Girls & Boys” dei Blur; e eroCaddeo (Damiano Caddeo), 24enne di Cagliari residente a Torino, che ha conquistato il pubblico con la sua versione di “Per due come noi” di Brunori Sas.

Francesco Gabbani ha scelto una squadra che unisce indie, pop ed elettronica. tellynonpiangere (Giorgio Campagnoli), 23 anni, di San Venanzio, pizzaiolo e cantautore, ha convinto con “Pastello bianco” dei Pinguini Tattici Nucleari; MICHELLE (Michelle Lufo), 23enne di Riccione, ha portato l’intensità di “Fai Rumore” di Diodato; mentre PierC (Piercesare Fagioli), 24 anni, di Casale Monferrato, ha eseguito al pianoforte una raffinata versione di “Cinque Giorni” di Michele Zarrillo.

I Live Show di X Factor 2025 sono pronti a partire: dodici artisti, quattro giudici e un solo obiettivo, trasformare il talento in spettacolo. Da giovedì 23 ottobre si accendono le luci, la musica e le emozioni del nuovo capitolo del talent di Sky e NOW.