Cecilia Rodriguez, corpo post parto: Tutto torna al suo posto con calma

Cecilia Rodriguez è tornata a parlare del suo corpo dopo il parto, condividendo con i follower le sensazioni e i cambiamenti vissuti nelle settimane successive alla nascita della piccola Clara Isabel, venuta al mondo lo scorso 15 ottobre.

La modella argentina ha mostrato il suo addome quasi tornato alla normalità, raccontando con sincerità il percorso di recupero: “Stiamo tornando in forma, piano piano. L’importante è non avere fretta”, ha detto sorridendo ai fan che la seguono quotidianamente sui social.

Nel suo messaggio alle neomamme, Cecilia ha voluto sottolineare l’importanza di ascoltare il proprio corpo e rispettarne i tempi: “Non è il momento di mettersi a dieta. I medici mi hanno consigliato di mangiare bene e abbastanza, perché durante l’allattamento serve tanta energia”.

Per prendersi cura della pelle e favorire il recupero, la sorella di Belén Rodriguez ha mostrato alcuni dei prodotti naturali che sta utilizzando in questo periodo, come oli idratanti pensati per prevenire le smagliature. Tra questi anche un prodotto donato da Giulia De Lellis, con la quale ha condiviso i mesi della gravidanza e numerosi consigli da futura mamma.