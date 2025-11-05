ANNUNCIATI I VINCITORI DEL CONTEST DA 100.000 DOLLARI

Leggi anche BOHEMIA INTERACTIVE lancia il ‘MAKE ARMA NOT WAR 2025’ Contest da $100,000

Bohemia Interactive è orgogliosa di annunciare i vincitori del contest Make Arma Not War 2025, una celebrazione globale della creatività, dell'innovazione e dello spirito della community di Arma Reforger.

Con oltre 200 candidature suddivise in tre categorie, la competizione di quest'anno ha messo in luce l'incredibile talento dei modder che continuano a spingere i limiti delle possibilità offerte dal motore Enfusion. Tra tutte le candidature, sono stati selezionati 33 finalisti e oggi i migliori creatori salgono alla ribalta.

I vincitori, divisi per categoria, sono:

1. British Forces by TepacheLoco

2. Realistic Combat Drones by SalamiBoi

3. Kunar Province by KIOK

4. Novka by Kaffeina

5. Worthy Islands by Chewie

Playable Content

1. Freedom Fighters by JohnnyKerner

2. Conflict Escalation by Ironbeard

3. Escapists by NotSocrates

4. IPC Kunar PVE by IronPotStewingMaster

5. Just In Time by r34p3r

Wildcard

1. ACE Anvil by ACE

2. Skyhook by Soul_Assassin

3. Realism Overhaul by Maisteri

4. UAB Move Terrain Objects by Shelestov

5. NV-System by Tonic

In collaborazione con l'organizzazione no profit Stack Up, Bohemia Interactive ha anche presentato il premio speciale Don't Fight Alone, che sottolinea gli effetti positivi dei videogiochi sulla salute mentale e sulla cooperazione della community. Inoltre, l'iniziativa era incentrata sulla sensibilizzazione sia dei veterani che soffrono di traumi fisici ed emotivi, sia della più ampia comunità globale dei videogiocatori.

Il premio di 3.000 dollari è andato alla mod Rock Paper Scissors di Brickloco.

Tutti i giocatori possono ora visualizzare tutte le candidature, sia quelle vincitrici che quelle presentate, direttamente dal Workshop all'interno del gioco, nella tab “Make Arma Not War 2025”.

Maggiori informazioni a proposito del contest Make Arma Not War 2025 sono disponibili al seguente link: makearmanotwar.com/winners.