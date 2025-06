Intel a Bologna per We Make Future 2025

Dal 4 al 6 giugno, Intel è a Bologna per partecipare all’edizione 2025 di WMF - We Make Future. Tema di quest'anno, the Business of Tomorrow, fra intelligenza artificiale, policy, e nuove opportunità di progresso.

Quali sono gli strumenti del business del prossimo futuro? L'86% dei decision maker di business e IT in Italia stanno già considerando o sono in procinto di acquistare AI PC [fonte: Sapio Research Survey, 2025]. Nel corso dei tre giorni in fiera, Intel metterà in mostra 2 AI PC portatili di Lenovo di ultima generazione dotati di processori con capacità di elaborazione di AI integrata Intel Core Ultra serie 200V, per dare la possibilità alle persone di provare direttamente cosa è già possibile fare oggi con un PC potenziato da hardware per l'AI dedicato. Collaborazione, gestione dei flussi di lavoro, creazione di contenuti, produzione, il tutto con prestazioni superiori ed efficienza. Trovate gli AI PC powered by Intel in Hall 29, di fronte all’ingresso del Main Stage.

In particolare, il software gratuito AI Playground , ottimizzato per grafica Intel Arc, consente una serie di funzionalità di AI generativa in locale, dunque anche senza una connessione a Internet, facili da utilizzare. Inoltre, il nuovo strumento gratuito AI Assistant Builder , presentato durante il Computex 2025 appena concluso a Taipei, consente con facilità alle aziende di costruire e personalizzare un proprio agente AI che funzioni in locale sul proprio PC, con sicurezza ed efficienza.

Ad esempio, in occasione del WMF, è stato possibile creare un agente AI in grado di comporre un'agenda personalizzata per gli spettatori, per aiutarli nella selezione degli appuntamenti del programma del festival più vicini ai propri interessi. Un utile strumento in un contesto che fa della ricchezza del programma (oltre 100 eventi di formazione, business e intrattenimento, 700 espositori e più di 1.000 speaker) un proprio punto di forza.

Per quanto riguarda il programma della fiera, il 5 giugno alle ore 10.30 sul Mainstage salirà Riccardo Masucci, Director of EU Affairs di Intel con un keynote dal titolo The Geopolitics of Chips and Europe's Competitiveness Opportunity nel quale analizzerà le sfide e le opportunità della variazione degli equilibri geopolitici a livello globale, con un focus specifico sulla competitività dell'Unione Europea.