Mistero in Veneto: due maratoneti della stessa squadra trovati morti nel sonno

È mistero in Veneto per la morte improvvisa di Alberto Zordan e Anna Zilio, entrambi maratoneti tesserati per la stessa società sportiva, la veronese Team Km Sport. I due atleti sono deceduti in circostanze analoghe, a poche settimane di distanza l’uno dall’altra, lasciando sgomenta la comunità sportiva.

Zordan, 48 anni, originario di Sovizzo (Vicenza), è stato trovato senza vita nel suo letto nella notte tra sabato e domenica. Maratoneta appassionato, conosciuto come atleta meticoloso e serio, nonostante non fosse un professionista, era molto stimato nel circuito podistico locale. I funerali si terranno domani alle 15 nella sua città natale.

Il suo decesso richiama quello della compagna di squadra Anna Zilio, 39 anni, anche lei vicentina, morta nel sonno lo scorso 13 ottobre nella sua abitazione di Verona. Le similitudini tra i due casi hanno acceso l’attenzione degli inquirenti e sollevato interrogativi sulle possibili cause.

Come riporta il Corriere del Veneto, le procure di Vicenza e Verona hanno disposto l’autopsia su entrambi i corpi per chiarire le circostanze e le cause dei decessi, avvenuti a così breve distanza. Gli esiti degli esami saranno fondamentali per comprendere se si tratti di una tragica coincidenza o se esistano elementi comuni tra le due morti.