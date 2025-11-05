Arrestato a Tripoli Osama Al-Masri: accusato di torture e della morte di un detenuto

Osama Al-Masri è stato arrestato oggi, mercoledì 5 novembre, a Tripoli su disposizione del procuratore generale libico, che ha ordinato il suo trasferimento in custodia cautelare. La notizia è stata diffusa dall’emittente Libya 24 attraverso il proprio account su X.

Secondo quanto riferito, la Procura generale libica ha emesso un ordine di rinvio a giudizio nei confronti di Al-Masri con l’accusa di tortura ai danni di detenuti e di aver causato la morte di uno di loro all’interno di un carcere di Tripoli.

L’uomo era da tempo ricercato dalla Corte penale internazionale per presunti crimini commessi durante il periodo in cui aveva ruoli di comando nelle strutture di detenzione della capitale libica.