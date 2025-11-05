ONE-NETBOOK lancia ONEXFLY APEX

ONEXFLY APEX: il nuovo standard del gaming portatile arriva su Indiegogo

ONE-NETBOOK torna sotto i riflettori con il lancio dell’ONEXFLY APEX, un dispositivo che punta a ridefinire il concetto di PC portatile da gioco. Il nuovo handheld sarà disponibile su Indiegogo a partire dal 9 novembre 2025 e si presenta come un’evoluzione totale rispetto ai modelli precedenti, con un mix di potenza, flessibilità e innovazioni che lo collocano tra i prodotti più avanzati della sua categoria.

Prestazioni da desktop in formato tascabile

Al centro del nuovo APEX troviamo il processore AMD Ryzen AI Max+ 395, un chip di ultima generazione con 16 core e frequenze elevate in grado di raggiungere performance tipiche dei PC desktop. La GPU integrata Radeon 8060s porta un balzo in avanti significativo, offrendo una potenza paragonabile alle soluzioni grafiche dedicate di fascia alta.La memoria non è da meno: fino a 128 GB di RAM LPDDR5x a frequenze elevatissime, perfette non solo per i titoli più impegnativi ma anche per applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. A completare il tutto c’è una soluzione di archiviazione doppia, che combina un SSD PCIe ultra veloce con uno slot dedicato a un Mini SSD rimovibile in pochi secondi.

Sistema di raffreddamento avanzato e batteria modulare

Per mantenere prestazioni elevate anche nelle sessioni di gioco più intense, ONEXFLY APEX è disponibile in due configurazioni: una versione standard con un sistema a doppia ventola in rame, e una variante che integra un modulo di raffreddamento a liquido compatibile con un’unità esterna dedicata, pensata per chi vuole spingere il dispositivo fino al massimo del TDP.Tra le novità più interessanti spicca la batteria esterna modulare da 85 Wh, progettata per essere sostituita al volo. Questa soluzione permette di continuare a giocare senza interruzioni anche durante lunghi spostamenti, offrendo una libertà d’uso che pochi altri handheld possono garantire.

Display da 8 pollici a 120 Hz: fluidità e vivacità ai massimi livelli

Il dispositivo è dotato di uno schermo da 8 pollici a 120 Hz, pensato per offrire una resa visiva fluida e dettagliata in ogni situazione. La luminosità elevata e la copertura completa dello spazio colore sRGB assicurano immagini ricche, brillanti e sempre leggibili. La presenza del VRR aiuta inoltre a mantenere la stabilità dei frame anche nei giochi più dinamici, riducendo artefatti e tearing.

Audio curato da Harman per un’immersione totale

La collaborazione con Harman porta su ONEXFLY APEX un sistema audio stereo ingegnerizzato con grande attenzione. Le casse offrono un equilibrio sonoro che valorizza tanto gli effetti nei giochi quanto le colonne sonore, regalando un’esperienza acustica immersiva e piacevole anche nella fruizione di contenuti multimediali.

Controlli ergonomici e funzioni premium

L’impugnatura del nuovo APEX è stata progettata per essere più comoda e naturale, con joystick capacitivi precisi, grilletti a doppio livello e tasti spalla estesi che migliorano il controllo in ogni genere di gioco. Non mancano dettagli premium come lo sblocco tramite impronta digitale e una vibrazione ottimizzata, pensata per offrire un feedback tattile più realistico e coinvolgente.

Data di lancio e spedizioni

L’ONEXFLY APEX debutterà ufficialmente su Indiegogo il 9 novembre 2025, con le prime spedizioni previste entro la fine di gennaio 2026. Considerando le caratteristiche tecniche e l’interesse crescente per il gaming PC portatile, il nuovo modello si candida a diventare uno dei dispositivi più attesi della prossima stagione.