Musetti sfida Wawrinka ad Atene: orario, precedenti e diretta TV

Lorenzo Musetti torna in campo ad Atene per inseguire una possibile qualificazione in extremis alle ATP Finals di Torino. Il tennista azzurro affronta oggi, mercoledì 5 novembre, Stan Wawrinka nel secondo turno dell’ATP 250 di Atene, un appuntamento determinante per la sua corsa verso il prestigioso torneo di fine stagione.

In caso di successo nel torneo greco, l’attuale numero 9 del ranking ATP avanzerebbe all’ottavo posto nella Race, conquistando così il pass per il cosiddetto “Torneo dei Maestri”, che chiuderà ufficialmente il calendario agonistico.

Leggi anche Musetti parte con il piede giusto a Vienna: superato Medjedovic in due set

Il match tra Musetti e Wawrinka è in programma non prima delle ore 17:00. L’unico precedente tra i due risale agli Internazionali d’Italia 2020, quando l’azzurro si impose con il punteggio di 6-0 7-6.

La sfida sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport. Per chi preferisce la visione online, l’incontro sarà disponibile anche in streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis TV.