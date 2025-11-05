Champions League – Inter a caccia della qualificazione: le probabili formazioni e dove vedere la sfida con il Kairat Almaty

L’Inter torna protagonista in Champions League nella quarta giornata della fase campionato. A San Siro, oggi mercoledì 5 novembre, i nerazzurri affrontano il Kairat Almaty con l’obiettivo di consolidare il primo posto nel girone e avvicinare la qualificazione matematica alla fase successiva.

La squadra guidata da Chivu arriva all’appuntamento a punteggio pieno, forte dei 9 punti conquistati nelle prime tre gare. Situazione opposta per i kazaki, fermi a quota 1 ma determinati a provare a muovere la classifica in un palcoscenico di prestigio come San Siro.

Calcio d’inizio fissato alle 21. Di seguito le probabili formazioni del match.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Frattesi, Barella, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

Kairat Almaty (4-2-3-1): Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Luís Mata; Arad, Glazer; Mrynskiy, Jorghino, Gromyko; Satpayev. Allenatore: Urazbakhtin.

Dove vedere la partita: Inter-Kairat Almaty sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Amazon Prime Video. Il match sarà disponibile anche in streaming tramite sito o app Prime Video su dispositivi compatibili.