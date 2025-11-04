Adriano Pappalardo a Belve: carriera, rivalità e quel gesto su Meloni

Adriano Pappalardo torna al centro della scena televisiva come ospite della seconda puntata di Belve, il programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Il cantante, attore e personaggio televisivo ripercorre con schiettezza i momenti più intensi della sua carriera, dagli inizi segnati dal successo al lungo periodo di difficoltà, fino al ritorno sotto i riflettori con il brano “Ricominciamo”.

Con tono diretto e ironico, Pappalardo racconta come la popolarità sia cambiata nel tempo e affronta anche episodi che ancora lo fanno discutere. Tra questi, la partecipazione all’Isola dei Famosi, dove ammette di non aver gradito la differenza di cachet rispetto ad altri concorrenti. “A me diedero 30mila euro, a lui mi pare un milione e due”, dice riferendosi ad Al Bano. “Gli autori cercavano un altro Pappalardo. Trovarono lui, poi altri, finché l’Isola dei famosi è diventata l’Isola della spazzatura”.

Fagnani ribatte: “Non è che lei lì fosse proprio un lord. Ha litigato con tutti, pure con le noci di cocco!”. Un botta e risposta che accende lo studio e conferma lo stile schietto del programma.

Nel corso dell’intervista, Pappalardo torna anche sulle offese rivolte alla premier Giorgia Meloni durante una recente esibizione live. Alla domanda sul perché abbia compiuto quei gesti sul palco, risponde: “Ho fatto un gesto poco reverenziale e alla seconda canzone ho chiesto scusa”. Fagnani insiste ricordando che il cantante aveva parlato di un presunto clima politico nel pubblico: “Inventato no. Ho sentito qualcosa…”.

Non mancano momenti più leggeri, come quando Pappalardo intona “Yesterday” con il suo caratteristico inglese improvvisato. “Un suo cavallo di battaglia, ma le parole un po’ le inventa”, dice Fagnani. Lui replica citando Battisti e Celentano: “Anche Battisti faceva provini in falso inglese. E Celentano fece Prisencolinensinainciusol”.

L’intervista scava anche nella vita privata dell’artista. Pappalardo parla del suo lungo matrimonio e ammette un tradimento avvenuto durante le riprese de La Piovra. Racconta inoltre la reazione della moglie, che disse di voler “pareggiare i conti” con Michele Placido. Alla domanda se avrebbe accettato un tradimento da parte sua, risponde: “No”.

Si parla anche di intimità, tema che Pappalardo affronta con naturalezza, sostenendo che nella coppia giochi ancora un ruolo fondamentale: “Vale ancora e oggi è ancor più bello”. Quando la Fagnani gli ricorda una sua passata dichiarazione sulla durata delle sue performance, l’artista replica divertito: “Chi l’ha detto?”, e la giornalista sorride: “Lei”.