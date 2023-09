Fabrizio Corona: Intervista Esclusiva a Belve - Amore, Carriera e Rivelazioni Piccanti

Fabrizio Corona, l'ex re dei paparazzi, si è aperto in modo sincero e completo nell'ultima puntata di "Belve" su Rai Due. Durante l'intervista condotta da Francesca Fagnani, ha esplorato vari aspetti della sua vita, compreso l'amore e la carriera, svelando dettagli intimi sorprendenti.

Il lato sessuale di Corona è stato al centro dell'attenzione quando ha dichiarato che la sua vita sotto le lenzuola è eccellente e ha condiviso una curiosa analogia: "Se tu prendi Cialis e Viagra per anni, è come se ti aumentasse il flusso sanguigno. È come se tu pompassi muscoli tutti i giorni, quindi prendendo queste pillole ti pompi. E il muscolo si ingrossa sempre di più...". Insomma, Fabrizio Corona sembra essere più che soddisfatto della sua vita intima.

La conversazione è poi scivolata sulla sua vita sentimentale accanto a Sara Barbieri, la modella con cui è in coppia da circa un anno. Corona ha svelato di aver chiesto a Sara di sposarlo, ma lei ha rifiutato. Tuttavia, questo non ha scalfito il profondo legame tra di loro: "Sara è la prima donna della mia vita a cui non ho fatto del male".

Fabrizio Corona ha anche toccato il tema del suo passato con Belen Rodriguez, con cui aveva una relazione intorno al 2010. Ha rivelato un episodio piuttosto sorprendente in cui ha chiamato i suoi paparazzi per fotografare lui e Belen completamente nudi durante un momento intimo. Corona non si è pentito di questa azione, anzi, ha sostenuto che quelle foto hanno fatto bene a Belen.

Tuttavia, ha anche manifestato rimorso per il suo coinvolgimento nella vita di Nina Moric, attribuendosi parte della responsabilità per le difficoltà che ha affrontato: "Se Nina sta così oggi, è colpa mia. E del mondo in cui siamo entrati. Io ero assetato di fama, le feci fare qualsiasi cosa. Lei era molto innamorata, io invece mi sono innamorato di Belen. Non lo auguro a nessuna donna".

L'intervista di Fabrizio Corona ha rivelato un lato più profondo e riflessivo di una figura pubblica spesso controversa, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua vita personale e le sue esperienze passate nell'ambito delle relazioni e della celebrità.

