DLSS 4 arriva su FINAL FANTASY VII REBIRTH e Deathground
In arrivo anche i nuovi driver GeForce Game Ready!
Questa settimana FINAL FANTASY VII REBIRTH introduce il supporto al DLSS 4 con Multi Frame Generation. Anche Deathground ora include DLSS 4, mentre The Last Caretaker debutta con la nostra tecnologia DLSS 4 per prestazioni potenziate. Inoltre, Europa Universalis V arriva oggi con DLSS Super Resolution, e Wreckreation è ora disponibile con la stessa tecnologia.
Sono anche disponibili i nuovi driver Game Ready, che renderanno il tuo sistema ottimale per Call of Duty: Black Ops 7 di Activision, Anno 117: Pax Romana ed Europa Universalis V. Scaricateli o installateli direttamente dalla sezione driver di NVIDIA App o su GeForce.com.
Ecco una panoramica dei nuovi giochi che integrano la tecnologia RTX:
- FINAL FANTASY VII REBIRTH: Al lancio di inizio anno includeva già DLSS Super Resolution. Dal 5 novembre, un aggiornamento per PC introdurrà DLSS 4 con Multi Frame Generation e Frame Generation, per immagini più nitide e frame rate superiori.
- Deathground: Il survival horror co-op di Jaw Drop Games ti mette contro feroci dinosauri. Già disponibile, il titolo supporta DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution e DLAA, offrendo massima fluidità e qualità d’immagine.
- The Last Caretaker: In questo titolo di Channel37, la Terra è sommersa dagli oceani e tocca a te preservare ciò che resta dell’umanità. In Early Access dal 6 novembre, il gioco supporta DLSS 4 con Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation e DLSS Super Resolution per prestazioni eccezionali.
- Europa Universalis V: Il nuovo capitolo del celebre strategico storico di Paradox Interactive ti consente di dominare cinque secoli di storia grazie a guerra, commercio e diplomazia. Disponibile da oggi con DLSS Super Resolution e il nostro modello AI Transformer, offre una resa visiva e prestazionale ai massimi livelli. Per un’esperienza ottimale, installa i nuovi driver GeForce Game Ready.
- Wreckreation: Corsa o costruzione? Entrambe. Il titolo di Three Fields Entertainment unisce la libertà creativa al divertimento delle corse arcade. Ora disponibile con DLSS Super Resolution e supporto al modello AI Transformer per immagini più definite e prestazioni superiori.
- Anno 117: Pax Romana: Costruisci e gestisci le tue città nel cuore dell’Impero Romano. Al lancio, previsto per il 13 novembre, potrai sfruttare DLSS Super Resolution sulle GPU GeForce RTX per un gameplay più fluido. Installa i nuovi driver Game Ready per un’esperienza perfetta fin dal day one.