SQUARE ENIX ANNUNCIA FINAL FANTASY VII REBIRTH

Oggi, durante la trasmissione State of Play di PlayStation, SQUARE ENIX ha presentato un nuovissimo trailer per il suo prossimo gioco di ruolo d'azione, FINAL FANTASY VII REBIRTH e ha rivelato che l'attesissima nuova storia dell'acclamato progetto di remake di FINAL FANTASY VII debutterà il 29 febbraio 2024 per PlayStation 5 consolle. La società ha inoltre annunciato che il primo capitolo del FINAL FANTASY VII progetto di remake di , FINAL FANTASY VII REMAKE, ha superato i 7 milioni di spedizioni e vendite digitali in tutto il mondo.



Il trailer ricco di azione presenta i personaggi iconici Cloud, Aerith, Barret e Tifa in un mondo ispirato alla fantascienza e al fantasy pieno di pericoli ad ogni angolo. Gli improbabili eroi uniscono le forze con nuovi compagni giocabili, tra cui Yuffie, un membro del corpo d'élite di agenti ninja di Wutai, Red XIII, una bestia con una coda fiammeggiante che di tanto in tanto offre parole di saggezza al gruppo di Cloud, e Cait Sith, un spiritoso robot a forma di felino spesso visto in bilico sul suo grande amico moogle, per dare la caccia a Sephiroth, l'angelo con un'ala deciso a governare il pianeta.



I giocatori porteranno questi personaggi in battaglia e utilizzeranno potenti abilità sinergiche per rafforzare ulteriormente i loro legami mentre affrontano pericolosi demoni. Mentre i giocatori viaggiano attraverso un mondo vasto e vibrante pronto per l'esplorazione e scoprono luoghi classici reinventati con dettagli sorprendenti, incontreranno anche dozzine di ore di contenuti secondari gratificanti e minigiochi, oltre alle ricche storie secondarie sulle incredibili persone e persone del pianeta. culture.





Guarda il nuovo trailer di annuncio della data di uscita qui.

Oltre alla data di uscita, SQUARE ENIX ha svelato la grafica principale del gioco. Creato dal direttore creativo Tetsuya Nomura, il nuovo artwork rappresenta i tre mondi che formano l'asse della storia di FINAL FANTASY VII REBIRTH . Sephiroth è al centro, poiché rappresenta il mandante degli eventi del passato. Cloud e Zack sono dalla parte poiché rappresentano i loro destini sconvolti da Sephiroth. L'immagine di sangue, fuoco e rosso che evoca Sephiroth, macchia il cielo e si diffonde nel mondo. Anche la sottile sfumatura rossa nel logo di quest'opera è ispirata alle stesse immagini.“ L'uscita di FINAL FANTASY VII REBIRTH è prevista per il 29Febbraio 2024. Questa seconda puntata del progetto di remake di FINAL FANTASY VII presenterà elementi del gioco precedente, oltre a funzionalità notevolmente migliorate come la vasta mappa del mondo da esplorare e abilità di sinergia con i membri del gruppo. La storia si svolgerà in modo più drammatico che mai, con un ritmo rapido di importanti colpi di scena. Sappiamo che i fan muoiono dalla voglia di vedere una scena in particolare...

FINAL FANTASY VII REBIRTH può essere goduto da solo come un'avventura a sé stante, con il gruppo che lascia Midgar per esplorare il vasto mondo oltre. Ma per chi volesse approfondire la storia, verrà fornito anche un riassunto del gioco precedente. Ci auguriamo che sia i fan che coloro che non hanno mai giocato a FINAL FANTASY prima apprezzeranno questo gioco.” -Yoshinori Kitase, produttore



“Siamo finalmente in grado di annunciare a tutti voi la data di uscita! Abbiamo lavorato instancabilmente su FINAL FANTASY VII REBIRTH dall'uscita di FINAL FANTASY VII REMAKE e non vediamo l'ora che tu possa provare il nostro lavoro d'amore. In questo titolo, Cloud e i suoi amici, fuggiti da Midgar, partiranno per un'avventura attraverso un vasto mondo di avventure mai raccontate alla ricerca di Sephiroth, il leggendario SOLDATO. Sebbene la trama principale sia più ampia e ambiziosa rispetto a quella del gioco precedente, FINAL FANTASY VII REBIRTH abbraccia anche il concetto di "esplorazione libera", con storie avvincenti, minigiochi divertenti, mostri potenti e molto altro ancora da trovare sulla mappa del mondo. Ci auguriamo che esplorerai questo mondo in grande dettaglio, poiché ti aspettano quasi 100 ore di avventura. Ci auguriamo che possiate prendere in mano questa nuova esperienza di gioco di FINAL FANTASY per divertirvi." -Naoki Hamaguchi, Direttore



“Questo è il secondo titolo di una trilogia e copre l'inizio del viaggio fuori Midgar fino alla metà dell'originale FINAL FANTASY VII . Se FINAL FANTASY VII REMAKE è stato un'introduzione al mondo e una preparazione a questo viaggio, FINAL FANTASY VII REBIRTH serve come illustrazione degli incidenti che hanno dato inizio al viaggio, un'esplorazione delle persone ad esso legate e il viaggio stesso, dirigendosi verso il suo culmine. Molti elementi sono stati selezionati attentamente per questo titolo e poiché si tratta di una serie, abbiamo l'opportunità unica di rivedere e incorporare feedback dal titolo precedente, ad esempio aumentando il numero di personaggi.

Sono sicuro che l’asticella per il prossimo lavoro sarà ancora più alta ora che abbiamo incluso così tanti elementi spettacolari in questo lavoro, ma nonostante ciò, l’intero team continua a lavorare diligentemente e senza compromessi sul suo sviluppo.

C’è anche la domanda incombente su cosa attende il destino. Sia che tu abbia già sperimentato il titolo originale o che ti imbarchi in quest’avventura con occhi nuovi, speriamo che affronterai la fine di quest’opera alle tue condizioni”. -Tetsuya Nomura, Direttore Creativo



SQUARE ENIX ha anche condiviso i dettagli sulle esclusive edizioni fisiche e digitali di FINAL FANTASY VII REBIRTH . I giocatori che desiderano rispolverare la storia finora possono preordinare il Twin Pack, che include FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE , la versione graficamente migliorata ed espansa di FINAL FANTASY VII REMAKE .

I giocatori possono preordinare le seguenti edizioni:

Fisico : su due dischi di gioco; include una copertina reversibile e l'incentivo per il preordine del Midgar Bangle Mk digitale. II presso i rivenditori partecipanti edizione standard Edizione Deluxe – Include CD con mini colonna sonora, artbook e custodia steelbook Collector's Edition – Include una grande statua da collezione altamente dettagliata di Sephiroth, contenuti della Deluxe Edition, insieme a oggetti DLC digitali tra cui il DLC Summoning Materia, che consente ai giocatori di evocare il Moogle Trio e il Magic Pot, insieme ad attrezzature, come l'accessorio Reclaimant Choker e l'armatura del braccialetto orchidea. La Collector's Edition sarà disponibile per il preordine in quantità limitate presso Square Enix Store.

: su due dischi di gioco; include una copertina reversibile e l'incentivo per il preordine del Midgar Bangle Mk digitale. II presso i rivenditori partecipanti Digitale : include il DLC Moogle Trio Summoning Materia edizione standard Edizione digitale deluxe : include una mini colonna sonora digitale, un artbook digitale e oggetti DLC digitali tra cui la Magic Pot Summoning Materia, l'accessorio Reclaimant Choker e l'armatura del braccialetto Orchidea. Aggiornamento alla Digital Deluxe Edition: può essere acquistato per aggiornare la Standard Edition precedentemente acquistata, aggiungendo i contenuti della Digital Deluxe Edition

: include il DLC Moogle Trio Summoning Materia FINAL FANTASY VII REMAKE & REBIRTH Twin Pack – Offrendo un grande valore durante la fase di preordine, il Twin Pack include FINAL FANTASY VII REBIRTH, disponibile al momento del lancio, e il download completo del gioco FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE che sarà disponibile per giocare come non appena il Twin Pack sarà preordinato.

– Offrendo un grande valore durante la fase di preordine, il Twin Pack include FINAL FANTASY VII REBIRTH, disponibile al momento del lancio, e il download completo del gioco FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE che sarà disponibile per giocare come non appena il Twin Pack sarà preordinato. FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Twin Pack – Include il download del gioco completo FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE e tutti i contenuti della Digital Deluxe Edition.

Sfruttare la potenza della PS5, FINAL FANTASY VII REBIRTH utilizza una grafica all'avanguardia e meraviglie cinematografiche spinte a nuovi livelli per offrire un'esperienza indimenticabile creata dal team di sviluppo di SQUARE ENIX. FINAL FANTASY VII REBIRTH sarà disponibile per PS5consolle il 29Febbraio 2024.

